InterSOLAR или може ли София да бъде най-горещата точка за Нова година в Европа?

От YALTA CLUB сътвориха малко чудо с първото издание на InterSOLAR през 2017-та. Все още се срещат коментари из социалните мрежи, които се учудват, че артисти като Richie Hawtin, Martinez Brothers и Tale Of Us са се събрали именно в София, а не в Берлин, Мадрид или Ню Йорк – най-популярните дестинации за такъв тип събития. Е, можем да кажем, че поне в едно сме рамо до рамо с тях.

Дали обаче е възможно този успех да се повтори? Според YALTA CLUB отговорът е категоричен – Да. Причините са много, но най-вече огромния опит натрупан в последните години, организирайки най-големите събития за електронна музика у нас, както и самочувствието да поканят за InterSOLAR почитаният от хиляди фенове на електронната музика и добил почти митична популярност със своите дълги сетове, Марко Карола. Създателят на Music ON, лейбъл и парти концепция която за трета поредна година е едно от най-посещаваните в IBIZA. Той ще се качи на голямата сцена в зала Арена Армеец на 31 декември.

Всеизвестен факт е, че Marco Carola трудно приема да е част от лайнъп или да дели пулта с друг, защото той разбира по различен начин думата парти. Пуска дълго и се забавлява заедно с публиката. За това и новогодишната вечер в София ще бъде само негова. Till the end. Партито ще открие един от лидерите на родната сцена и създателят на Takeover - Liubo Ursiny.

И тъй като YALTA CLUB винаги се старае да надгражда и да застава твърдо зад мотото си "We do it better”, специално обособена външна сцена ще даде старт на вечерта с парти на открито, шампанско и много фойерверки за всички, които искат да посрещнат първите минути на 2018-та с InterSOLAR. А през цялото време, традиционният партньор на YALTA CLUB –Mastercard – ще забърква коктейли за почитателите на електронната музика, на своя MasterBar. На него и на ВИП бара, както винаги, ще можете да заплащате своите поръчки безконтактно с Mastercard.

А ако сте закупили своя билет за InterSOLAR 2018 с кредитна или дебитна карта Mastercard , ще получите уникална значка с колекционерска стойност, създадена единствено за най-големите фенове на партитата от серията SOLAR. За да получите значката си и да научите повече за лоялната програма на Mastercard и YALTA CLUB, потърсете промо екипа на Mastercard, който ще бъде разположен до MasterBar-а, и покажете касовата бележка, верифицираща покупката на билета Ви.

Timetable:

00.00 - Yalta Club welcomes 2018 – fireworks, champagne and music

00.15 - Doors Open & Warm up by Liubo Ursiny

02:00 - Marco Carola… Till End

Стандартните билети за вечерта са с цена 60 лева, а в продажба са и лимитирана серия специални билети на цена 200 лева, даващи достъп до сцената в компанията на Marco Carola и неговия антураж. Повече подробности за програмата на YALTA CLUB може да намерите на официалната страница във Facebook, както и на yaltaclub.com.