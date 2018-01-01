Огромен пожар в паркинг в Ливерпул

Пожарникарите в северния английски град Ливърпул се бориха с огромен пожар в паркинг в Новогодишната нощ, при което са били унищожени около 1 400 коли и се е наложила евакуация на хората от множество сгради в околността, съобщава "Ройтерс".

Полицията уточни, че всички коли в многоетажния паркинг Kings Dock, който има капацитет от 1 600 превозни средства, са били унищожени.

Международно конно шоу, което е било планирано да се проведе в Liverpool Echo Arena, която се намира до паркинга, е било отменено. Организаторите посочиха, че всички участващи хора и коне в шоуто са в безопасност.