Хийтроу – летище №1 по натовареност в света

Според класацията на агенция Блумбърг лондонското летище Хийтроу е най-натовареното през 2018 г. обслужило 80,1 милиона души. Парижкото Руаси-Шарл де Гол е на второ място със 72,2 милиона, а амстердамското Схипхол (71 милиона) е на трето място, предаде БГНЕС. Московското летище Шереметиево е изместило римското Фюмичино (Международно летище Леонардо да Винчи) от 10-то място с 45,84 млн. обслужени пътници, по данни на ТАСС.

Според Блумбърг новото летище в Истанбул може да се превърне в основен конкурент на Хийтроу. Турското въздушно пристанище, където до 2020 г. планират да отворят шест писти, ще може да обслужват най-малко 90 милиона пътници годишно. В същото време отварянето на третата писта на Хийтроу няма да се случи по-рано от 2025 година.