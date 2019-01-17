iNews Novinite Econ Jenite Div Sporta FitWell Sportuvai Peika Programata Doctoronline Get News in English
Днес  (47)  |  Вчера  (42)  |     |   
Топ теми
Мигранти
Тероризъм
Америка
Близкият Изток
Brexit
Турция
Ядрена заплаха

Хийтроу – летище №1 по натовареност в света

В топ 3 влизат още основните аерогари на Париж и Амстердам

по статията работи: iNews.bg | 17.01.2019 | 15:21
Добави в Svejo
Хийтроу – летище №1 по натовареност в света
pixabay.com

Според класацията на агенция Блумбърг лондонското летище Хийтроу е най-натовареното през 2018 г. обслужило 80,1 милиона души. Парижкото Руаси-Шарл де Гол е на второ място със 72,2 милиона, а амстердамското Схипхол (71 милиона) е на трето място, предаде БГНЕС. Московското летище Шереметиево е изместило римското Фюмичино (Международно летище Леонардо да Винчи) от 10-то място с 45,84 млн. обслужени пътници, по данни на ТАСС.

Според Блумбърг новото летище в Истанбул може да се превърне в основен конкурент на Хийтроу. Турското въздушно пристанище, където до 2020 г. планират да отворят шест писти, ще може да обслужват най-малко 90 милиона пътници годишно. В същото време отварянето на третата писта на Хийтроу няма да се случи по-рано от 2025 година.


Още от Свят

Фейсбук заличи стотици акаунти от Русия за фалшиви новини към Източна Европа
Фейсбук заличи стотици акаунти от Русия за фалшиви новини към Източна Европа
Без повече сръбски окончания за българките в Западните покрайнини
Без повече сръбски окончания за българките в Западните покрайнини
Вече имаме търговско представителство в Скопие
Вече имаме търговско представителство в Скопие
Дончев: Да продължим целенасочено развивитието на икономическите отношения с Македония
Дончев: Да продължим целенасочено развивитието на икономическите отношения с Македония
Щатите излизат от договора за ракетите със среден обсег след 2 седмици
Щатите излизат от договора за ракетите със среден обсег след 2 седмици
България и Македония ще работят за общ граничен контрол
България и Македония ще работят за общ граничен контрол
Шест сценария пред Тереза Мей за Брекзит
Шест сценария пред Тереза Мей за Брекзит
Правителството на Тереза Мей оцеля при вота на недоверие
Правителството на Тереза Мей оцеля при вота на недоверие
Добави коментар
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
WebKBD

Водещи

Без повече сръбски окончания за българките в Западните покрайнини
Без повече сръбски окончания за българките в Западните покрайнини
17.01.2019 | 18:02
И Ямболско в грипна епидемия от утре
И Ямболско в грипна епидемия от утре
17.01.2019 | 17:56
Вече имаме търговско представителство в Скопие
Вече имаме търговско представителство в Скопие
17.01.2019 | 17:39

хороскоп

Зодия Козирог
22 декември – 20 януари

Овен Телец Близнаци Рак Лъв Дева Везни Скорпион Стрелец Козирог Водолей Риби

ТВ програма

Кино

  • Сега Спорт ТОТО
  • 19:00 Стани богат тв игра
  • 19:50 Лека нощ, деца!
  • 20:00 По света и у нас информационна...
  • 20:45 Спортни новини
  • 21:00 Линия на разделението 2 игрален...
  • 23:00 По света и у нас информационна...
  • 23:25 Зелена светлина
виж пълната програма
  • Сега Премиера: "Опасни улици"- сериал,...
  • 19:00 bTV Новините - централна емисия
  • 20:00 Премиера: "Искрите на отмъщението"...
  • 21:00 Премиера: "Горчива любов" - сериал,...
  • 22:30 "Шоуто на Слави" - вечерно ток шоу
  • 23:30 bTV Новините - късна емисия
  • 00:00 "Кости"- сериал, с.10, еп.19
  • 01:00 "Дневниците на вампира" - сериал,...
виж пълната програма
  • Сега "Семейни войни" - телевизионна игра
  • 19:00 Новините на NOVA - централна емисия
  • 20:00 "Черешката на тортата" - ТВ шоу,...
  • 21:00 "Хавай 5-0" - сериен филм, 6 сезон
  • 22:00 "София - Ден и Нощ" (премиера) -...
  • 23:00 "Теория за големия взрив" - сериен...
  • 23:30 Новините на NOVA
  • 00:00 "Бегълци от бъдещето" (премиера) -...
виж пълната програма
Специални оферти
Реклама от 3Bay

Коментирай това »

Кой безумец вкара в учебник, че мъжът трябва да бие жената?
Кой безумец вкара в учебник, че мъжът трябва да бие жената?
МОН крие имената на оценителите, одобрили или проспали дискриминиращия цитат от Корана

Анкета

Съгласни ли сте България да замени лева с еврото?
Резултати | Архив
Error 503 Service Temporarily Unavailable

Временно Недостъпен 503

Бяхме информирани за възникналия проблем.


Ще отстраним наличния проблем във възможно най-кратко време.



Можете да отидете на Начална страница