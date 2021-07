Атанасова изригна срещу Петър Илиев и ИТН

Народният представител от ГЕРБ Десислава Атанасова коментира в социалните мрежи неофициалната информация, че Петър Илиев ще бъде предложението за премиер на ИТН:

,,По сценарии най-резонен отговор на обявяването на министерски съвет и министър - председател, преди окончателен резултат от избори е необявяването на такъв, след като е ясно, че след два часа се връчва проучвателен мандат на "рептил", играещ баскетбол.

Нали беше време за друго?

Какъв е този хейт срещу изчегъртващият?

"No mercy! I am coming and hell is coming with me!

Без милост! Аз идвам и водя ада със себе си!", гласеше коментарът й във Фейсбук.