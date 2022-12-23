iNews Novinite Econ Jenite Div Sporta FitWell Sportuvai Peika Programata Doctoronline Get News in English
Днес  (32)  |  Вчера  (57)  |     |   
Топ теми
Мигранти
COVID-19 и коронакризата
Кризата Русия - Украйна
Корупция

БДЖ осигурява над 13 100 допълнителни места за Коледа и Нова година

От 23-ти декември до 3-ти януари включително, с увеличени състави ще пътуват някои влакове по следните маршрути:

по статията работи: iNews.bg | 23.12.2022 | 14:15
БДЖ осигурява над 13 100 допълнителни места за Коледа и Нова година
Повече за:

БДЖ ще осигури над 13 100 допълнителни места за предстоящите Коледни и Новогодишни празници. За тази цел ще бъдат увеличени с допълнителни вагони съставите на някои влакове, които пътуват по основните направления в страната. Това съобщават от БДЖ.

От 23-ти декември до 3-ти януари включително, с увеличени състави ще пътуват някои влакове по следните маршрути:

• София-Варна-София;
• София-Бургас-София;
• София-Пловдив-София;
• София-Ямбол-София;
• София-Свиленград-София;
• София-Горна Оряховица-София;
• София-Русе-София;
• София-Плевен-София;
• София-Видин-София;
• София-Лом-София;
• Варна-Враца-Варна;
• Пловдив-Горна Оряховица-Пловдив.


Още от България

Дават до 15 хил. лв. соларни панели на покрива
Дават до 15 хил. лв. соларни панели на покрива
Парламентът отхвърли ветото върху Изборния кодекс
Парламентът отхвърли ветото върху Изборния кодекс
Нова тенденция сред крадците
Нова тенденция сред крадците
Президентът категоричен: Безпредметно е да се налага вето на помощта за Украйна
Президентът категоричен: Безпредметно е да се налага вето на помощта за Украйна
БСП скочи на Радев: Вие предадохте левите хора
БСП скочи на Радев: Вие предадохте левите хора
За какво да внимаваме при приготвянето на содена питка
За какво да внимаваме при приготвянето на содена питка
Арести в центъра на София
Арести в центъра на София
Брутална катастрофа в центъра на София, колите са смазани!
Брутална катастрофа в центъра на София, колите са смазани!
Добави коментар
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
WebKBD

Водещи

Парламентът отхвърли ветото върху Изборния кодекс
Парламентът отхвърли ветото върху Изборния кодекс
23.12.2022 | 13:25
Въоръжен мъж откри стрелба в центъра на Париж
Въоръжен мъж откри стрелба в центъра на Париж
23.12.2022 | 14:30
Кои с най-продаваните коли в Европа
Кои с най-продаваните коли в Европа
23.12.2022 | 14:00

хороскоп

Зодия Козирог
22 декември – 20 януари

Овен Телец Близнаци Рак Лъв Дева Везни Скорпион Стрелец Козирог Водолей Риби

ТВ програма

Кино

  • Сега Малки истории
  • 15:00 Фестивал на анимационното кино: Люс...
  • 15:10 Снежен свят тв филм
  • 15:35 Открий Пловдив Регионален...
  • 15:45 Телепазарен прозорец
  • 16:00 Бързо, лесно, вкусно
  • 16:30 Светът и ние
  • 17:00 България в 60 минути с Мариана...
виж пълната програма
  • Сега "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
  • 15:00 "Огледален свят" - сериал
  • 16:00 Премиера: "Обещание" - сериал, с.4
  • 17:00 bTV Новините
  • 17:30 "Лице в лице" - публицистично...
  • 18:00 "Стани богат" - куиз шоу с водещ...
  • 19:00 bTV Новините - централна емисия
  • 20:00 Премиера: "Опасно изкушение" -...
виж пълната програма
  • Сега "Остани с мен: Завинаги" (премиера)...
  • 15:00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериен...
  • 16:00 Новините на NOVA
  • 16:10 "Пресечна точка" - публицистично шоу
  • 17:00 "Черешката на тортата" - риалити
  • 18:00 "Голямото преследване" (премиера) -...
  • 19:00 Новините на NOVA - централна емисия
  • 20:00 "Черешката на тортата" (нов сезон)...
виж пълната програма

Наши Партньори

7sport.net
Betindex.net

Коментирай това »

Зеленски: 1,5 млн. души в Одеска област са без ток след руски удари
Зеленски: 1,5 млн. души в Одеска област са без ток след руски удари
Поразени са ключови далекопроводи и оборудване

Анкета

Адекватно ли действа държавата по отношене на COVID-19?
Резултати | Архив