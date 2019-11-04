iNews Novinite Econ Jenite Div Sporta FitWell Sportuvai Peika Programata Doctoronline Get News in English
Днес  (14)  |  Вчера  (50)  |     |   
Топ теми
Мигранти
Brexit
Местни избори 2019

Без изненади при окончателните резултати от ЦИК

Сочените още снощи като победители в балотажа са такива и при 100% обработени протоколи

по статията работи: iNews.bg | 04.11.2019 | 10:31
Без изненади при окончателните резултати от ЦИК
ЦИК

ЦИК обяви окончателните резултатите от проведения вчера втори тур на местните избори. Така резултатите от вота вече са окончателни, тъй като навсякъде са били обработени 100% от протоколите от избирателните секции. Вече са ясни имената на всичко кметове, които ще управляват градовете през следващите 4 години.

Благоевград: Атанас Камбитов – 40.98%, Румен Томов – 56.61%, Не подкрепям никого – 2.41%, при 100% обработени протоколи.

Варна: Иван Портних - 60.79%, Костадин Костадинов – 35.99%, Не подкрепям никого – 3.22%, при 100% обработени протоколи.

Видин: Огнян Ценков – 39.49%, Цветан Ценков – 58.27%, Не подкрепям никого – 2.24%, при 100% обработени протоколи.

Добрич: Йордан Йорданов – 66.54%, Надежда Петкова – 31.97%, Не подкрепям никого 1,49%, при 100% обработени протоколи.

Ловеч: Корнелия Маринова – 48.45%, Радина Банкова – 46.45%, Не подкрепям никого – 5.10%, при 100% обработени протоколи.

Пазарджик: Тодор Попов – 56.11%, Благо Солов – 41.05%, Не подкрепям никого – 2.84% при 100% обработени протоколи.

Перник: Вяра Церовска – 47.68%, Станислав Владимиров – 50.27%, Не подкрепям никого – 2.05%, при 100% обработени протоколи.

Плевен: Мирослав Петров – 47.24%, Георг Спартански – 50.60%, Не подкрепям никого – 2.16%, при 100% обработени протоколи.

Пловдив: Здравко Димитров – 57.32%, Славчо Атанасов – 38.10%, Не подкрепям никого – 4.58%, при 100% обработени протоколи.

Разград: Валентин Василев – 42.48%, Денчо Бояджиев – 54.32%, Не подкрепям никого – 3.20%, при 100% обработени протоколи.

Русе: Диана Иванова – 36.63%, Пенчо Милков – 50.53%, Не подкрепям никого – 2.85%, при 100% обработени протоколи.

Силистра: Юлиян Найденов – 52.12%, Момчил Неков – 45.63%, Не подкрепям никого – 2.25%, при 100% обработени протоколи.

Сливен: Стефан Радев – 64.75%, Кольо Милев – 32.71%, Не подкрепям никого – 2.55%, при 100% обработени протоколи.

Смолян: Николай Мелемов – 56.73%, Стефан Сабрутев – 40.52%, Не подкрепям никого – 2.75%, при 100% обработени протоколи.

София: Йорданка Фандъкова – 49.98%, Мая Манолова – 45.13%, Не подкрепям никого – 4.89%, при 100% обработени протоколи.

Търговище: Дарин Димитров – 69.41%, Хамди Илиязов – 29.27%, Не подкрепям никого – 1.32%, при 100% обработени протоколи.

Шумен: Любомир Христов – 48.57%, Венцислав Венков – 48.27%, Не подкрепям никого – 3.15%, при 100% обработени протоколи.

Ямбол: Валентин Ревански – 61.92%, Катя Георгиева – 35.27%, Не подкрепям никого – 2.81%, при 100% обработени протоколи.


Още от България

Новият стар кмет на Шумен избран със само 77 гласа преднина
Новият стар кмет на Шумен избран със само 77 гласа преднина
ДБ, независими и БСП взеха властта в половината столични райони
ДБ, независими и БСП взеха властта в половината столични райони
Труден мандат пред Фандъкова предрича Горанов
Труден мандат пред Фандъкова предрича Горанов
209 542 софиянци дадоха нов мандат на Фандъкова
209 542 софиянци дадоха нов мандат на Фандъкова
Младеж помете с колата си трима на спирка във Варна
Младеж помете с колата си трима на спирка във Варна
Облачно, ветровито, на места и с валежи
Облачно, ветровито, на места и с валежи
Щабът на Манолова ще иска касиране на вота в София
Щабът на Манолова ще иска касиране на вота в София
Първи официални резултати
Първи официални резултати
Добави коментар
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
WebKBD

Водещи

Облачно, ветровито, на места и с валежи
Облачно, ветровито, на места и с валежи
04.11.2019 | 09:00
365 дни до следващите президентски избори в САЩ
365 дни до следващите президентски избори в САЩ
04.11.2019 | 11:30
Новият стар кмет на Шумен избран със само 77 гласа преднина
Новият стар кмет на Шумен избран със само 77 гласа преднина
04.11.2019 | 11:11

хороскоп

Зодия Скорпион
24 октомври – 22 ноември

Овен Телец Близнаци Рак Лъв Дева Везни Скорпион Стрелец Козирог Водолей Риби

ТВ програма

Кино

  • Сега Бързо, лесно, вкусно /п/
  • 11:45 Телепазарен прозорец
  • 12:00 По света и у нас
  • 12:30 Вяра и общество с Горан Благоев /п/
  • 13:30 Предисторията: Богове и поклонници...
  • 14:05 Малки истории
  • 14:15 Телепазарен прозорец
  • 14:30 Приключенията на горските мечоци...
виж пълната програма
  • Сега "Преди обед" - токшоу с водещи...
  • 12:00 bTV Новините - обедна емисия
  • 12:30 "Комиците и приятели" - комедийно...
  • 13:30 Премиера: "Втори шанс" - сериал,...
  • 15:00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,...
  • 16:00 "Клиника на кораловия остров" -...
  • 17:00 bTV Новините
  • 17:30 "Лице в лице" - публицистично...
виж пълната програма
  • Сега "На кафе" - предаване на NOVA
  • 12:00 Новините на NOVA
  • 12:30 "Моят живот" - сериен филм, сезон 3
  • 13:30 "Остани с мен" (премиера) - сериен...
  • 15:00 "Черна роза" - сериен филм
  • 16:00 Новините на NOVA
  • 16:10 "Плюс - Минус" - публицистично...
  • 17:00 "Намери ме" (премиера) - сериен филм
виж пълната програма

Коментирай това »

Пръст от цяла България носят в търновскатата Църква "Св. Никола" от ВМРО
Пръст от цяла България носят в търновскатата Църква "Св. Никола" от ВМРО
Това ще стане по време на тържествената сесия на парламента утре в старопрестолния град

Анкета

Съгласни ли сте България да замени лева с еврото?
Резултати | Архив