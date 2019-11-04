Без изненади при окончателните резултати от ЦИК

ЦИК обяви окончателните резултатите от проведения вчера втори тур на местните избори. Така резултатите от вота вече са окончателни, тъй като навсякъде са били обработени 100% от протоколите от избирателните секции. Вече са ясни имената на всичко кметове, които ще управляват градовете през следващите 4 години.
Благоевград: Атанас Камбитов – 40.98%, Румен Томов – 56.61%, Не подкрепям никого – 2.41%, при 100% обработени протоколи.
Варна: Иван Портних - 60.79%, Костадин Костадинов – 35.99%, Не подкрепям никого – 3.22%, при 100% обработени протоколи.
Видин: Огнян Ценков – 39.49%, Цветан Ценков – 58.27%, Не подкрепям никого – 2.24%, при 100% обработени протоколи.
Добрич: Йордан Йорданов – 66.54%, Надежда Петкова – 31.97%, Не подкрепям никого 1,49%, при 100% обработени протоколи.
Ловеч: Корнелия Маринова – 48.45%, Радина Банкова – 46.45%, Не подкрепям никого – 5.10%, при 100% обработени протоколи.
Пазарджик: Тодор Попов – 56.11%, Благо Солов – 41.05%, Не подкрепям никого – 2.84% при 100% обработени протоколи.
Перник: Вяра Церовска – 47.68%, Станислав Владимиров – 50.27%, Не подкрепям никого – 2.05%, при 100% обработени протоколи.
Плевен: Мирослав Петров – 47.24%, Георг Спартански – 50.60%, Не подкрепям никого – 2.16%, при 100% обработени протоколи.
Пловдив: Здравко Димитров – 57.32%, Славчо Атанасов – 38.10%, Не подкрепям никого – 4.58%, при 100% обработени протоколи.
Разград: Валентин Василев – 42.48%, Денчо Бояджиев – 54.32%, Не подкрепям никого – 3.20%, при 100% обработени протоколи.
Русе: Диана Иванова – 36.63%, Пенчо Милков – 50.53%, Не подкрепям никого – 2.85%, при 100% обработени протоколи.
Силистра: Юлиян Найденов – 52.12%, Момчил Неков – 45.63%, Не подкрепям никого – 2.25%, при 100% обработени протоколи.
Сливен: Стефан Радев – 64.75%, Кольо Милев – 32.71%, Не подкрепям никого – 2.55%, при 100% обработени протоколи.
Смолян: Николай Мелемов – 56.73%, Стефан Сабрутев – 40.52%, Не подкрепям никого – 2.75%, при 100% обработени протоколи.
София: Йорданка Фандъкова – 49.98%, Мая Манолова – 45.13%, Не подкрепям никого – 4.89%, при 100% обработени протоколи.
Търговище: Дарин Димитров – 69.41%, Хамди Илиязов – 29.27%, Не подкрепям никого – 1.32%, при 100% обработени протоколи.
Шумен: Любомир Христов – 48.57%, Венцислав Венков – 48.27%, Не подкрепям никого – 3.15%, при 100% обработени протоколи.
Ямбол: Валентин Ревански – 61.92%, Катя Георгиева – 35.27%, Не подкрепям никого – 2.81%, при 100% обработени протоколи.