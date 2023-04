Бирата не се препоръчва за тези хора!

Бирата се получава чрез непълна ферментация на воден екстракт от ечемичен малц с добавка на хмел и се смята за една от най-старите и обичани напитки в историята.



Както съобщава "Eat This Not That" обаче, има шест групи хора, които не трябва да пият бира или трябва да намалят консумацията й до възможно най-малка степен и според експерти има основателни причини за това.



Тези групи включват:



– хора с диабет или преддиабетно състояние;

– хора, които се опитват да отслабнат или са с наднормено тегло;

– тези, които са чувствителни към глутен;

- хора със синдром на раздразнените черва;

– хора, които имат болен или мастен черен дроб.



Както обясняват лекарите, бирата може допълнително да влоши съществуващите здравословни проблеми на тези хора.



Независимо дали принадлежите към някоя от посочените групи хора, важно е бирата да се консумира умерено, както всички други алкохолни напитки, предупреждават специалистите.