Все повече сигнали за домашно насилие у нас

Сигналите за домашно насилие са се увеличили в последните години, сочат данните на МВР. В деня за борбата с този вид престъпление вътрешното министерство стартира кампания за борба с домашното насилие.

Подадените чрез телефон 112 подобни сигнали са се увеличили с близо 3000 през последните три години, посочи старши комисар Благородна Макева – заместник-директор на Националната полиция, цитирана от БНР.

"На телефон 112 за 2016 година са постъпили над 28 хиляди сигнала за домашно насилие. През 2017-а и 2018-а се увеличава броят на постъпилите сигнали, като през 2018 вече са 31 166. Нашата практика показва, че колкото повече говорим за този проблем, колкото повече пострадалите научават своите права, толкова по-често те намират сили да търсят защита", допълни комисар Макева.

Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа (ОССЕ) започна кампания в три страни от Югоизточна Европа- България, Румъния и Унгария, срещу насилието над жени. У нас за начало бе избрана датата 25-ти ноември 2019 г., когато се отбелязва Международния ден срещу насилието над жени. "Целта на кампанията е повишаване на осведомеността срещу насилието, основано на пола", каза на пресконференция зам.-директорът на Главната дирекция "Национална полиция" старши комисар Благородна Макева. На форума присъстваха инспектор Пенка Стоянова от Охранителна полиция, инспектор Десислава Викторова от Криминална полиция и Калина Лозанова от Националния институт на правосъдието.

Кампанията ще е с продължителност 3 седмици, а партньори от страна на България са МВР, ГДНП, Националният институт на правосъдието и Върховната касационна прокуратура.

Кампанията е последната част на проекта "Ефективни наказателноправни стратегии и практики за борба с насилието, основано на пола в Източна Европа" (Effective Criminal Justice Strategies and Practices to Combat Gender-based Violence in Eastern Europe), който се изпълнява през последните две години в трите държави. Тя е насочена, както към полицейските служители, така и към обществото и самите жертви.

Важно е да се осъзнае, че борбата срещу насилието, основано на пола, не трябва да е грижа само на правоприлагащите органи и правосъдната система, но и на социалната и на гражданското общество. А това е възможно чрез цялостния и комплексен подход, който провежда ОССЕ ", отбелязва в свое обръщение ръководителят на проекта Ян Мил.

В рамките на проекта полицаите, които са първите реагиращи в случаи на насилие, ще бъдат снабдени с наръчник, в който се съдържат и указания за работата по такива случаи.

С цел повишаване на осведомеността по въпросите на насилието над жени, както и насърчаване на подаването на сигнали, са изработени плакати, телевизионни и радиоклипове. Ще бъдат популяризирани и безплатните линии за помощ, предлагани в трите държави, както и на възможностите за последваща закрила към жените, преживяват насилие.