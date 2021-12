Големите звезди, с които се сбогувахме през тази година

Лари Кинг

Gulliver/Getty Images

Кристофър Плъмър

Американският телевизионен водещ почина на 23 януари. Истинската причина за смъртта му беше съобщена от съпругата му, актрисата Шон Кинг в интервю за Entertainment Tonight: "Това беше инфекция, той получи сепсис. По това време той вече беше готов да си тръгне, уверявам ви." Лари Кинг бе американски журналист и дългогодишен водещ на шоуто "Лари Кинг на живо" по CNN.

Gulliver/Getty Images

Принц Филип

Канадският актьор почина на 5 февруари в дома си, заобиколен от семейството си на 91-годишна възраст. Две седмици преди смъртта си, носителят на наградите "Оскар", "Еми" и "Златен глобус" пада и получава травми, от които не успява да се възстанови. Звездата бе известен с филми като "Завръщането на розовата пантера", "12 маймуни", "Красив ум", "Момичето с татуировката на дракон" и "Национално съкровище".

БТА

Робърт Дауни-старши

Съпругът на британската кралица Елизабет II почина на 9 април, два месеца преди 100-ия си рожден ден. Старост е официалната версия за смъртта му. Националният траур във Великобритания продължи осем дни и приключи след погребението на принца.

Gulliver/Getty Images

Жан-Пол Белмондо

БГНЕС

Върджил Абло

Gulliver/Getty Images

Коледното послание на Кралица Елизабет: Посветено на принц Филип и семейните ценности

Уили Гарсън

Американският актьор и режисьор Робърт Дауни-старши почина на 7 юли на 85-годишна възраст. Бащата на Робърт Дауни-младши се бори с болестта на Паркинсон пет години. Актьорът бе известен с филми като "Семейният човек", "Магнолия", "Буги нощи", "Ловецът на слънцето", "Как да откраднеш небостъргач".Френският актьор почина на 6 септември на 88-годишна възраст. Няколко дни преди смъртта си той се оплака от влошено здраве. Легендата на френското кино става известен с филма "До последен дъх", смятан от мнозина за флагман на Новата вълна във френското кино. Звездата участва и във филми като "The Beast", "Professional", "Ace from Ases", "Man from Rio" и др.Основателят на марката Off-White и креативен директор на мъжката линия Louis Vuitton почина на 28 ноември. Причината за смъртта на модния дизайнер се оказа рядка и агресивна форма на рак - сърдечен ангиосарком, с който той се бори през последните две години, криейки болестта от обществеността.

Gulliver/Getty Images

Актьорът, който бе най-известен с ролята си на Станфорд от "Сексът и градът почина на 57 годишна възраст през септември. Малко преди това той се завръща на снимачната площадка на продължението на сериала, а феновете на поредицата имаха възможност вече да го гледат в "Просто ей така". Причината за смъртта на Уили Гарсън е рак на панкреаса.