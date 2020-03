Деница Сачева: Коронавирусът ще ни препрограмира

"Разпространението на вирусите следва правилата на експоненциалния растеж. Мащабът на разпространение зависи от болните днес умножени по броя на хората, с които са се срещнали в последните дни, умножени по процента на вероятност срещата да доведе до зараза. Само 20 дни бяха нужни в Китай 100 болни да станат 10 000. И още 13 дни по-късно да станат 100 000", пише Сачева.

България се намира в началото на кривата и тежките непопулярни мерки бяха абсолютно задължителни. Драстичните действия днес ще бъдат първо по-кратки и второ – по-евтини. Извънредното положение е необходимо, защото:

1. Броят на заразените и болните ще продължи да нараства и ние трябва да забавим както това във времето, така и в количествено отношение. Колкото повече забавим тези два фактора толкова по-малки ще са щетите ни в хора.

2. Трябва да ограничим натиска върху здравната система, защото не можем да си позволим да достигнем нива, в които да се избира кой да живее и кой да умира. И второ, защото не можем да си позволим да заразим всички лекари и специалисти по здравни грижи, с които разполагаме.

3. Тежките наказания за неспазване на карантина са необходими, защото самодисциплината не е най-силната ни страна. Изрази от рода "мен не ме е страх" не са проява на смелост, а на егоизъм. Защото, ако заразим някой друг, той или тя може и да нямат нашия късмет.

4. В условия на криза трябва да се вземат светкавични решения, да се променят свектавично нормативни актове, да се провеждат бързи процедури за закупуване на най-необходимото. Това, че е криза, не значи, че можем да нарушаваме закона, както и законите не могат да бъдат спирачка за спасяване на хора.