Десетки бивши стюардеси на вече несъществуващата италианска авиокомпания свалиха униформите си в знак на протест

Десетки бивши стюардеси на вече несъществуващата италианска авиокомпания "Alitalia" свалиха униформите си днес, носейки само бельо, по време на протест в центъра на Рим.

Wow. A powerful protest. Female employees are always the ones who suffer most in situations like this. #Alitaliahttps://t.co/YCDPKvbJef