Дете на година и половина изчезна безследно, 36 часа го издирват

Тридесет и шест часа полицаи със следови кучета, пожарникари и роднини издирват изчезнало момченце в стражишкото село Николаево.

Детето на година и половина вече е обявено за общодържавно издирване.

Родителите му разказват, че във вторник около 18:00 часа, момченцето е оставено без надзор на двора за около десетина минути.

Впоследствие установили, че то липсва. Родителите и хора от селото вече предполагат, че детето може да е отвлечено.

"Мисля, че е или е скрито, или е откраднато. Сигурен съм. То, не може да ходи. Ако е отишло някъде ще е на 100 метра най-много”, каза пред NOVA Стоян, баща на детето.

"Той сам не може да слезе по този баир надолу. Ще падне и ще плаче", допълни той.