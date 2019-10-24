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Дете на година и половина изчезна безследно, 36 часа го издирват

"Не съм спирал да го търся. Няма никаква следва, нито обувка, нито дреха", казва бащата

по статията работи: iNews.bg | 24.10.2019 | 12:20
Дете на година и половина изчезна безследно, 36 часа го издирват
ОДМВР - Разград
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Тридесет и шест часа полицаи със следови кучета, пожарникари и роднини издирват изчезнало момченце в стражишкото село Николаево.

Детето на година и половина вече е обявено за общодържавно издирване.

Родителите му разказват, че във вторник около 18:00 часа, момченцето е оставено без надзор на двора за около десетина минути.

Впоследствие установили, че то липсва. Родителите и хора от селото вече предполагат, че детето може да е отвлечено.

"Мисля, че е или е скрито, или е откраднато. Сигурен съм. То, не може да ходи. Ако е отишло някъде ще е на 100 метра най-много”, каза пред NOVA Стоян, баща на детето.

"Той сам не може да слезе по този баир надолу. Ще падне и ще плаче", допълни той.


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