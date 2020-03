Джамбазки: Пакетът „Мобилност 1“ умря и трябва да бъде забравен

Без труда, усилията и самоотвержеността на българските международни шофьори няма да има нито маски, лекарства и санитарно-хигиенни материали, нито много от стоките по рафтовете в магазините.

Евродепутатът и заместник-председател на ВМРО Ангел Джамбазки, заедно с неговите колеги, които работят по темата за Пакет "Мобилност 1”, изработиха и изпратиха на комисаря по транспорт писмо, в което мотивирано искат Пакетът да бъде свален от дневния ред на Европейската комисия като неприложим и застрашаващ икономиките ни.

Пакетът "Мобилност" умря и трябва да бъде забравен, написа във "Фейсбук" Джамбазки. И обоснова мотивите си:.

Борбата със заболяването предполага дисциплина, лична хигиена, лична отговорност. Затова - продължавайте да поддържате висока лична хигиена, бъдете отговорни, не се поддавайте на паника и фалшиви новини и пазете слабите, възрастните, уязвимите.

Успоредно с тази борба обаче трябва да се мисли и да се работи за защита на българската икономика, за защита на доходите на българските граждани и предприемачи, засегнати от мерките на извънредното положение.

Един от най-засегнатите браншове, редом с туризма и най-общо казано развлекателната индустрия, е транспортният бранш. Вече е добре известно, че над двеста хиляди българи са пряко заетите в този тежко засегнат от блокадите и опашките и спирането на производството бранш.

Без труда, усилията и самоотвержеността на българските международни шофьори няма да има нито маски, лекарства и санитарно-хигиенни материали, нито много от стоките по рафтовете в магазините.

Пакетът "Мобилност 1" в тази ситуация означава ЕС без транспорт и доставки, България без транспорт и доставки. Чисто и просто. Видя се, че по европейските пътища и гранични пунктове няма изградени паркинги и терминали, няма дори кошове за боклук, камо ли нормални бани и тоалетни.

Затова заедно с колегите, с които работим по темата в ЕП, изработихме и изпращаме на комисаря по транспорт писмо, в което мотивирано искаме т.нар. "Пакет Мобилност 1" да бъде свален от дневния ред на ЕК като неприложим и застрашаващ икономиките ни.

Ето и текста на писмото:

Ms Adina Vălean

Commissioner for Transport

Dear Ms Vălean,

in the context of the current COVOD-19 pandemic crisis, it becomes evident that the Mobility Package regulations of the road transport will no longer be possible to apply without revision.

In present circumstances under the introduced border-crossing restrictions, even the current rules on driving and rest times and sleeping outside cabin go against common sense and cannot be always observed, due to health and sanitary risks, as, for example, sleeping into cabin is safest way now.

And after the COVOD-19 pandemic crisis will be over, its’ severe economic impact on whole economy and specifically to road transport sector will require certain new regulations, including rules that in future minimise health safety and other risks faced during the pandemic. In any case - it is clear that after the crisis the current rules will have to be changed to take into account health and sanitary aspects.

Stakeholders of the transport sector already start expressing their concerns and raise an alarm about the situation.

Therefore it is not politically wise and reasonable to continue adoption procedure of the Mobility Package I legislative files in their current content knowing that they will have to be revised anyway.

The procedure has to be suspended.

We would like to ask you to reflect current situation and consider taking action in this regard.

Kind regards,

#StopMobilityPackage