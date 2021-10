Излиза филм за Боян Петров

Филмът "Отново съм тук” ("Here I am, Again") проследява опита на Боян Петров да изкачи Шиша Пангма, който се оказва и последният връх в кариерата на алпиниста. Именно там Боян изчезва и въпреки безпрецедентната спасителна акция, не е открит.

Българската премиера на лентата ще е на 29-ти ноември в рамките на "Киномания” и "Дни на предизвикателствата”. От 3-ти декември филмът тръгва в кината в цялата страна.

Две фото изложби ще подгреят кино премиерата в София. Между 1-ви и 22-ри ноември в пространството пред "Кино Кабана” до НДК ще бъде представена първата от тях. Тя ще представи част от участниците и локациите във филма. А между 22-ри ноември и 6-ти декември в градината на "Кристал” ще бъде показана и втората изложба, която ще включва селекция от филмови кадри и фотографии от личния архив на Боян Петров, съобщиха организаторите.

"За нас това е повече от филм. Това е кауза и отдаденост на идея. Искаме повече хора да се докоснат до човека Боян Петров. Да усетят силата и духа му. Затова и започваме с изложби. Защото освен филма имаме страхотни кадри, дело на оператора Красимир Андонов, както и от личния архив на екипа. Изключително сме благодарни на Столична община, които веднага застанаха зад проекта и ни подкрепиха. Безкрайно сме благодарни и на министерствата на образованието и на културата, които също ни подкрепят и заедно с тях подготвяме кампания насочена към учениците, защото вярвам, че трябва да запалим искрата именно в младите”, споделя Поли Генчева, режисьор и продуцент на "Отново съм тук”.

До момента филмът "Отново съм тук” е селектиран на няколко международни фестивала в Италия, Германия, Испания, Чехия, Румъния и Дания, като спечели и престижната "City of Bolzano” Golden Gentian Prize за Най-добър изследователски и приключенски филм от 69-тото издание на филмовия фестивал в Тренто, Италия.