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Катастрофа с мотоциклет отне живота на 27-годишен във Велики Преслав

Ударил се е в стълб на електропреносната мрежа, като преди това се е приплъзнал в бордюр. Загубил управление над мотоциклет Сузуки GSXR, и е паднал върху пътното платно

по статията работи: iNews.bg | 20.10.2020 | 10:01
Катастрофа с мотоциклет отне живота на 27-годишен във Велики Преслав
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27- годишен мъж от Велики Преслав е загинал при пътнотранспортно произшествие в ранния следобед вчера.

Водачът е шофирал по ул. "Александър Стамболийски" във Велики Преслав. Ударил се е в стълб на електропреносната мрежа, като преди това се е приплъзнал в бордюр. Загубил управление над мотоциклет Сузуки GSXR, и е паднал върху пътното платно. Откаран е с екип на спешна помощ в МБАЛ Шумен в много тежко състояние. Малко по-късно е починал.

Водачът е придобил правоспособност за категория А през месец август.


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