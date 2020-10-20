Катастрофа с мотоциклет отне живота на 27-годишен във Велики Преслав

27- годишен мъж от Велики Преслав е загинал при пътнотранспортно произшествие в ранния следобед вчера.



Водачът е шофирал по ул. "Александър Стамболийски" във Велики Преслав. Ударил се е в стълб на електропреносната мрежа, като преди това се е приплъзнал в бордюр. Загубил управление над мотоциклет Сузуки GSXR, и е паднал върху пътното платно. Откаран е с екип на спешна помощ в МБАЛ Шумен в много тежко състояние. Малко по-късно е починал.



Водачът е придобил правоспособност за категория А през месец август.