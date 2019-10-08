Манолова: Кампанията е мръсна, заливането с нечисти течности започна

Да, членове сме на ЕС

Да, ще бъде по-добре за бизнеса/външната търговия

Да, така ще е по-лесно за българите в чужбина и чужденците у нас

Не, животът ще поскъпне за пореден път

Не, ще станем още по-зависими от Брюксел

Не, искам си левчето

Няма значение, никой не пита хората