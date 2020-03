Марешки: Трябва бързо да се вземат адекватни мерки за защита на бизнеса

"Благодарение на мерките, които се вземат, слава богу, няма да се стигнат нивата, които са в Италия", заяви лидерът на ВОЛЯ Веселин Марешки пред БНТ.

Едновременно с мерките, които се взеха за защита на населението, според него е трябвало да се вземат и адекватни мерки за защита на бизнеса. "Защото премиерът каза да не се счупи бизнесът, но ако не се вземат мерки, той ще се счупи", предупреди Марешки.

"Ние сме първите, които алармирахме и имаме мерки - подпомагане на малкия и средния бизнес чрез разсрочване на данъци и осигуровки в срокове и размери, които няма да повлияят негативно на държавния бюджет; приоритетизиране на бюджетните разходи спрямо динамиката на ситуацията и спиране на разходването на неналежащи такива; всяко министерство да предостави на щаба пълен анализ на актуалните си разходи; водене на преговори с банките за разсрочване на кредити на физически и юридически лица и директна законова промяна, която да позволява анализа на негативния ефект от тези неща; подсигуряване на финансова помощ за медицинските работници с цел гарантиране на заплатите им", каза Марешки.