Медицински сестри излизат на първи от поредица национални протести

Медицински сестри излизат на първи от серия национални протести. Той ще започне в 12 ч. пред Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Пирогов".

На 1 март се навършва една година от началото на протестните действия на медицинските работници, но реформи на практика няма, казват от Асоциацията на медицинските сестри.

Протестиращите настояват за достойно заплащане. Медиците искат минималната им стартова заплата да бъде не по-малка от две минимални работни заплати за страната или 1120 лева, както и по-високо заплащане на нощните им дежурства, при работата в реанимация и тежки условия. Освен това недоволните специалисти са против търговския статут на лечебните заведения и смятат, че "търговията със здраве" е срещу интересите на пациентите.