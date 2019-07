Министерският съвет прие доклада за покупка на нови изтребители

Министерският съвет прие доклада на министрите на отбраната, външните работи, финансите и икономиката относно проведени консултации и преговори с американската страна по изпълнение на Актуализиран проект за инвестиционен разход "Придобиване на нов тип боен самолет", съобщи пресцентърът на кабинета. МС прие и получените на 17 юни 2019 г. в Министерството на отбраната Проект на международен договор (LOA) BU-D-SAB, "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and associated support), Проект на международен договор (LOA) BU-D-AAA, "Боеприпаси в подкрепа на F-16" (Munitions in support of the F-16), Проект на международен договор (LOA) BU-P-AAD, "Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги" (Sidewinder AIM 9Х Block II Missiles, associated material and services) и Проект на международен договор (LOA) BU-P-LAR, "Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване" (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment).

В резултат на проведените консултации с американската страна, на България са предложени четири оферти, отнасящи се до самолетите, въоръжението и свързаното оборудване и системи, които са проекти на международни договори със страни правителствата на двете държави. Към тях е направено предложение за сключване на споразумение за индустриално сътрудничество между водещия доставчик от американска страна и Министерството на икономиката на България.

Съгласно Закона за международните договори на Република България, тези проекти трябва да бъдат одобрени от Правителството, което следва да упълномощи определени длъжностни лица за подписването им от България. Предвижда се договорите да се ратифицират от Народното събрание.