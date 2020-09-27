Митинг-концерт променя движението на градския транспорт в София

Промени в маршрутите на градския транспорт в София и ограничения при движението в центъра на града заради митинг-концерт днес, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Във връзка с провеждането на събитието се забранява влизането на пътни превозни средства от 07.30 до 15.00 часа по бул. "Цариградско шосе” между бул. "Евлоги и Христо Георгиеви” и бул. "П. К. Яворов”, с изключение на колите наОграничение ще има и от 15.00 до 24.00 часа:

- по бул. "Цариградско шосе” между бул. "Евлоги и Христо Георгиеви” и бул. "П. К. Яворов”,

- по бул. "Цар Освободител” между бул. "Евлоги и Христо Георгиеви” и бул. "Васил Левски”;

- бул. "Евлоги и Христо Георгиеви” между ул. "Ген. Гурко” и ул. "Оборище”.

От 15.00 до 24.00 часа се променят маршрутите на част от обществения транспорт.

Автобусни линии №№ 76, 204 и 604 в посока съответно ж.к. "Младост 4", ж.к. "Дружба 2" и гара "Искър": по маршрутите до кръстовище бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" - бул. "Драган Цанков", надясно по бул. "Драган Цанков", наляво по бул. "Пейо К. Яворов", надясно по бул. "Цариградско шосе" и по маршрутите си, двупосочно.

Автобусна линия № 72 в посока автостанция "Гео Милев": от ж.к. "Западен парк" по маршрута до кръстовище бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" - бул. "Драган Цанков", надясно по бул. "Драган Цанков", по бул. "Пейо К. Яворов", по бул. "Михай Еминеску", бул. "Ситняково" и след кръстовище бул. "Ситняково" - ул. "Оборище" направо по бул. "Ситняково" по маршрута, двупосочно.

Автобусна линия 94 (в посока СУ "Климент Охридски"): маршрутът се скъсява до ул. "Ген. Йосиф В. Гурко".

Автобусни линии №№ 280 и 505 в посока съответно СУ "Климент Охридски" и пл. "Орлов мост” се скъсяват до Площад на авиацията.

Електробусни линии №№ 84 и 184 (в посока ул. "Ген. Йосиф В. Гурко"): маршрутите се скъсяват до площад на авиацията.

Тролейбусни линии № 4 и 11 в поска съответно ж.к. "Хаджи Димитър" и пл. "Сточна гара" се скъсяват до площад на авиацията.

Тролейбусна линия № 4 в посока ж.к. Дружба 2: от ж.к. "Хаджи Димитър" по маршрута до кръстовище ул. "Оборище" - бул. "Васил Левски", по бул. "Васил Левски" и по бул. "Княз Александър Дондуков" по маршрута до ж.к. "Хаджи Димитър".

Тролейбусна линия № 11 в посока ж.к. Дружба-1: от пл. "Сточна гара" по маршрута до пл. "Васил Левски", двупосочно.

Тролейбусни линии № 5 и 8 в посока съответно надлез "Надежда" и ж.к. "Борово" се скъсяват до Площад на авиацията.

Тролейбусни линии № 5 и 8 в посока съответно ж.к. "Младост-2" и от УМБАЛ "Св. Анна" по маршрутите до кръстовище бул. "Васил Левски" - бул. "Патриарх Евтимий" - ул. "Граф Игнатиев" (кино Одеон), наляво по бул. "Патриарх Евтимий" и обратно по маршрутите.