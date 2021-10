Мярката „60/40“ продължава до края на годината

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) подкрепи единодушно удължаването на мярката "60/40" до края на годината. До края на октомври бизнесът ще може да кандидатства за подкрепа на заетостта за месеците август и септември, заяви социалният министър Гълъб Донев след извънредно заседание на съвета.

Мярката е с нов дизайн и предвижда компенсация за бизнеса според спада в оборота му. За фирмите със спад от 30% компенсацията ще бъде 50%, а за тези със спад от 40% помощта ще бъде 60%. Бюджетът на мярката е 250 млн. лв., а Донев съобщи, че средномесечният брой на подпомогнатите е 67 - 73 хил. души.