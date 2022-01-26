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Над 12 хиляди новозаразени и над 28 процента положителни тестове

73 души загубиха битката със заразата за последните 24 часа у нас

по статията работи: iNews.bg | 26.01.2022 | 08:15
Над 12 хиляди новозаразени и над 28 процента положителни тестове
dcnews
Повече за:

Ковид-сводка за последното днонощие, подадена от Единния инфо портал:

Брой на направени PCR и антигенни тестове - 43 976

Новозаразени в страната - 12 398 

Процент на положителните тестове - 28.2%

Хоспитализирани - 5347

Настанени в интензивни сектори -  523

Брой на починалите за денонощието - 73

Заразени по Области:

Благоевград-506

Бургас-1151

Варна-927

Велико Търново-200

Видин-114

Враца-251

Габрово-174

Добрич-182

Кърджали-133

Кюстендил-207

Ловеч-180

Монтана-176

Пазарджик-401

Перник-228

Плевен-318

Пловдив-1236

Разград-76

Русе-268

Силистра-87

Сливен-346

Смолян-189

София-512

София (столица)-3200

Стара Загора-624

Търговище-91

Хасково-302

Шумен-138

Ямбол-181


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