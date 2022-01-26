Над 12 хиляди новозаразени и над 28 процента положителни тестове

Ковид-сводка за последното днонощие, подадена от Единния инфо портал:
Брой на направени PCR и антигенни тестове - 43 976
Новозаразени в страната - 12 398
Процент на положителните тестове - 28.2%
Хоспитализирани - 5347
Настанени в интензивни сектори - 523
Брой на починалите за денонощието - 73
Заразени по Области:
Благоевград-506
Бургас-1151
Варна-927
Велико Търново-200
Видин-114
Враца-251
Габрово-174
Добрич-182
Кърджали-133
Кюстендил-207
Ловеч-180
Монтана-176
Пазарджик-401
Перник-228
Плевен-318
Пловдив-1236
Разград-76
Русе-268
Силистра-87
Сливен-346
Смолян-189
София-512
София (столица)-3200
Стара Загора-624
Търговище-91
Хасково-302
Шумен-138
Ямбол-181