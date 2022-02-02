Над 27 процента от тестовете за последните 24 часа са положителни

Ковид-сводката обхваща последното денонощие у нас и е подадена от Единния инфо портал:

Брой на направени PCR и антигенни тестове - 40 858

Новозаразени в страната - 11 143

Процент на положителните тестове - 27.2%

Излекувани за денонощието - 4 354

Общ брой излекувани - 678 768

Хоспитализирани - 5 799

Настанени в интензивни сектори - 533



Брой на починалите за денонощието - 87

Общ брой на починалите - 33 405

Заразени по области:

София (столица) - 2565

Пловдив - 1163

Бургас - 1132

Варна - 943

Стара Загора - 598

София - 466

Благоевград - 368

Сливен - 337

Плевен - 334

Русе - 284

Хасково - 262

Враца - 246

Велико Търново - 232

Габрово - 188

Перник - 181

Ямбол - 180

Пазарджик - 178

Добрич - 174

Ловеч - 167

Кюстендил - 163

Видин - 148

Монтана - 148

Шумен - 147

Търговище - 128

Смолян - 127

Силистра - 124

Кърджали - 90

Разград - 70.