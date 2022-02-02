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Над 27 процента от тестовете за последните 24 часа са положителни

Новозаразените са почти 11 500, а 87 души загубиха битката за денонощие

по статията работи: iNews.bg | 02.02.2022 | 08:15
Над 27 процента от тестовете за последните 24 часа са положителни
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Ковид-сводката обхваща последното денонощие у нас и е подадена от Единния инфо портал:

Брой на направени PCR и антигенни тестове - 40 858

Новозаразени в страната -   11 143

Процент на положителните тестове - 27.2%

Излекувани за денонощието - 4 354

Общ брой излекувани - 678 768

Хоспитализирани - 5 799

Настанени в интензивни сектори -  533

Брой на починалите за денонощието - 87

Общ брой на починалите - 33 405

Заразени по области:

София (столица) - 2565

Пловдив - 1163

Бургас - 1132

Варна - 943

Стара Загора - 598

София - 466

Благоевград - 368

Сливен - 337

Плевен - 334

Русе - 284

Хасково - 262

Враца - 246

Велико Търново - 232

Габрово - 188

Перник - 181

Ямбол - 180

Пазарджик - 178

Добрич - 174

Ловеч - 167

Кюстендил - 163

Видин - 148

Монтана - 148

Шумен - 147

Търговище - 128

Смолян - 127

Силистра - 124

Кърджали - 90

Разград - 70.


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