Правителството одобри актуализацията на бюджета за закупуването на F-16

С актуализация на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. се осигурява необходимият ресурс за придобиването на нов тип бойни самолети от въоръжените сили на страната, съобщиха от Министерския съвет.



Със свое решение правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година. Законопроектът е изготвен във връзка с придобиването на нов тип бойни самолети от въоръжените сили на Република България, които са от изключителна важност за националната сигурност и отбраната на страната, за прилагане на механизмите на колективната отбрана на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, посочват от МС.



В изпълнение на Решение на Народното събрание от 16 януари 2019 г. и създадения със заповед на министър-председателя екип за общ контрол и финализиране на преговорите с правителството на Съединените американски щати, бяха проведени преговори по отделните области на доставката на самолетите и на свързаното оборудване, документация и услуги, и индустриално сътрудничество.



На база на проведените преговори официално беше представено предложение за сключване на четири отделни договора между Република България и правителството на САЩ за придобиването на осем изтребителя F-16 Block 70, въоръжение и свързаните с него системи за дългосрочна експлоатация и поддръжка, както и цялостна подготовка на пилоти и помощен персонал, които подлежат на ратифициране от Народното събрание.



Съществен момент във финансовия модел на тези договори е начинът на плащане, който предвижда определената цена (стойност - estimated cost) да се депозира изцяло в кратък срок след тяхното подписване по сметка на федералното правителство. Депозираните средства ще се използват от Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността за извършване на плащания в хода на изпълнението на договорите. Условията на програмата на САЩ за чуждестранни продажби за военни цели (FMS) дават възможност, след превеждане от Министерството на отбраната по сметка на правителството на САЩ на сумите за изпълнение на договорите за придобиване на нов тип боен самолет, част от тях да се депозират и инвестират чрез банкови и инвестиционни сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк за осигуряване на доходност от тези средства в полза на българската държава.

Процесът на откриване на сметките и прехвърлянето на средства отнема обичайно около 6 месеца. Реализирането на тази възможност изисква сключване на споразумение между Министерството на отбраната, Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността и Федералната резервна банка на Ню Йорк, като в него може да участва Българската народна банка като агент на държавата. Размерът на средствата, които биха могли да се прехвърлят по този начин, ще се определи от Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността (DSCA), като по сметката на федералното правителство следва да се поддържат средства за покриване на текущи разплащания на агенцията по проекта за 90 дни. Стандартно средствата се инвестират в овърнайт депозити и нискорискови краткосрочни федерални съкровищни бонове (treasury bills) с различна срочност.

Този финансов модел за реализиране на проекта за инвестиционен разход "Придобиване на нов тип боен самолет" изисква осигуряването на допълнителни разходи над одобрените от Народното събрание със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., което налага изготвянето и предлагането на законопроект за неговото изменение и допълнение и се предлага да се увеличи размерът на разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. с 2,1 млрд. лева.

С разчетите към законопроекта не се предвижда промяна на ограничението за нов държавен дълг и одобрените бюджетни ограничители за 2019 г. остават непроменени по отношение на максималния размер на държавния дълг към 31 декември 2019 г. и максималния размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2019 година.

Същевременно със законопроекта се предлага и намаление на разходи по държавния бюджет. Предвидено е планираните в разчетите към ЗДБРБ за 2019 г. средства в общ размер на 271 млн. лв. за реализиране на други проекти за модернизация на Българската армия да не бъдат разходвани през настоящата година.

Отчитайки нетното увеличение на разходите по държавния бюджет в размер на 1,829 млрд. лв. в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. се предвижда увеличение на дефицита по държавния бюджет с 1,829 млрд. лв. до 2,228 млрд. лева.

За ратификация са предложени договорите относно придобиването на нов тип бойни самолети, обявиха от правителствената информационна служба.

Правителството прие решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB, "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA, "Боеприпаси в подкрепа на F-16” (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU- P-AAD, "Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги" (Sidewinder AIM 9Х Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR, "Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване" (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment).

Тези договори бяха

подписани на 11 юли 2019 г. от българска страна въз основа на Решение на Министерския съвет

№ 398 от 10 юли 2019 г. С тях се договаря доставката от Правителството на САЩ за българските въоръжени сили на осем самолета F-16 Block 70 и свързаното оборудване и въоръжение в изпълнение на Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 6 от 18.01.2019 г.) за започване на преговорен процес по придобиване на нов тип боен самолет и в изпълнение на Актуализиран проект за инвестиционен разход "Придобиване на нов тип боен самолет", приет с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 51 от 2018 г.).

След влизане в сила на закона за ратификация на договорите от Народното събрание, МВнР ще уведоми насрещната страна за изпълнение на националните процедури за това.