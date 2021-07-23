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През почивните дни изнесени имунизационни екипи ще работят в София, Благоевград, Габрово, Плевен и на територията на област Враца

по статията работи: iNews.bg | 23.07.2021 | 17:20
През почивните дни изнесени имунизационни екипи ще работят в София, Благоевград, Габрово, Плевен и на територията на област Враца
ВМА
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София: 

 

През почивните дни на територията на град София ще работят следните временни имунизационни пунктове:

➡От 13 до 18 ч. мобилни имунизационни пунктове ще бъдат разкрити в мол "Сердика Център", "България мол", "The mall", както и в "Ринг мол" и в мол "Парадайс";

➡От 13 до 18 ч. в читалище "Асен Златаров" в кв. "Христо Ботев" ще работи изнесен ваксинационен пункт;

➡От 13 до 18 ч. в ж.к. "Дружба" - Културен дом ще работи мобилен ваксинационен екип.

➡ На 24 юли (събота) в кв. "Кремиковци" ще бъде разположен мобилен ваксинационен пункт на СРЗИ, с работно време от 9 до 18 ч.;

➡На 25 юли (неделя) в кв. "Сеславци" при кметството ще бъде разположен мобилен ваксинационен пункт на СРЗИ, с работно време от 9 до 18 ч.

 

Плевен:

 

➡На 24 юли (събота) и 25 юли (неделя) в гр. Плевен, пл. "Възраждане" (пред Мавзолея), ще бъде изнесен мобилен кабинет за имунизация срещу COVID-19. Кабинетът ще работи от 8 до 12 ч.

 

Благоевград:

 

➡На 24 юли (събота) в местността парк "Бачиново" от 13 до 18 ч. ще работи мобилен ваксинационен екип.

 

Габрово:

 

➡На 24 юли (събота) временен имунизационен пункт ще бъде разкрит на Централен кооперативен пазар – Габрово, с работно време от 9 до 13 ч.

 

Област Враца:

 

➡На 24 юли (събота) мобилни ваксинационни пунктове ще има на общинските пазари в гр. Криводол и в с. Бутан, с работно време от 8 до 12 ч.;

➡На 25 юли (неделя)  от 8 до 12 ч. мобилен ваксинационен пункт ще бъде разположен при общинския пазар в с. Крушовица. 


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