iNews Novinite Econ Jenite Div Sporta FitWell Sportuvai Peika Programata Doctoronline Get News in English
Днес  (2)  |  Вчера  (50)  |     |   
Топ теми
Мигранти
Brexit
Местни избори 2019

Първи официални резултати

В някои градове данните са окончателни заради приключилата обработка на протоколите

по статията работи: iNews.bg | 04.11.2019 | 00:44
Първи официални резултати
Булфото

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви резултатите от днешния балотаж в областните градове на страната. В някои от тях резултатите са окончателни, тъй като вече са били обработени 100% от протоколите от избирателните секции. В други отчитането им и изчисляването на гласовете все още продължава. Данните са валидни към 00:00 ч.

Благоевград: Атанас Камбитов – 40.00%, Румен Томов – 57.58%, Не подкрепям никого – 2.42%, при 73.24% обработени протоколи.

Варна: Иван Портних - 63.28%, Костадин Костадинов – 33.59%, Не подкрепям никого – 3.13%, при 22.30% обработени протоколи.

Видин: Огнян Ценков – 38.40%, Цветан Ценков – 59.39%, Не подкрепям никого – 2.21%, при 79.41% обработени протоколи.

Добрич: Йордан Йорданов – 66.57%, Надежда Петкова – 31.95%, Не подкрепям никого 1,49%, при 99.22% обработени протоколи.

Ловеч: Корнелия Маринова – 48.45%, Радина Банкова – 46.45%, Не подкрепям никого – 5.10%, при 100% обработени протоколи.

Пазарджик: Тодор Попов – 56.11%, Благо Солов – 41.05%, Не подкрепям никого – 2.84% при 100% обработени протоколи.

Перник: Вяра Церовска – 45.44%, Станислав Владимиров – 52.59%, Не подкрепям никого – 1.97%, при 57.29% обработени протоколи.

Плевен: Мирослав Петров – 44.35%, Георг Спартански – 53.60%, Не подкрепям никого – 2.05%, при 75.96% обработени протоколи.

Пловдив: Здравко Димитров – 55.62%, Славчо Атанасов – 40.08%, Не подкрепям никого – 4.30%, при 49.26% обработени протоколи.

Разград: Валентин Василев – 42.48%, Денчо Бояджиев – 54.32%, Не подкрепям никого – 3.20%, при 100% обработени протоколи.

Русе: Диана Иванова – 37.36%, Пенчо Милков – 59.80%, Не подкрепям никого – 2.84%, при 40.18% обработени протоколи.

Силистра: Юлиян Найденов – 52.12%, Момчил Неков – 45.63%, Не подкрепям никого – 2.25%, при 100% обработени протоколи.

Сливен: Стефан Радев – 64.04%, Кольо Милев – 33.43%, Не подкрепям никого – 2.52%, при 75.25% обработени протоколи.

Смолян: Николай Мелемов – 56.73%, Стефан Сабрутев – 40.52%, Не подкрепям никого – 2.75%, при 100% обработени протоколи.

София: Йорданка Фандъкова – 49.18%, Мая Манолова – 45.85%, Не подкрепям никого – 4.97%, при 23.18% обработени протоколи.

Търговище: Дарин Димитров – 62.67%, Хамди Илиязов – 35.99%, Не подкрепям никого – 1.34%, при 61.82% обработени протоколи.

Шумен: Любомир Христов – 48.57%, Венцислав Венков – 48.27%, Не подкрепям никого – 3.15%, при 100% обработени протоколи.

Ямбол: Валентин Ревански – 61.92%, Катя Георгиева – 35.27%, Не подкрепям никого – 2.81%, при 100% обработени протоколи.


Още от България

Първи официални резултати
Първи официални резултати
Окончателните резултати за София ясни още рано сутринта
Окончателните резултати за София ясни още рано сутринта
Шуменци си преизбраха досегашния кмет
Шуменци си преизбраха досегашния кмет
Манолова: Имаше безобразно и безнаказано купуване на гласове
Манолова: Имаше безобразно и безнаказано купуване на гласове
Искри в БСП след резултата във Варна
Искри в БСП след резултата във Варна
Фандъкова ще сменя хора за новия си мандат
Фандъкова ще сменя хора за новия си мандат
Борисов: Не е нормално толкова пъти да побеждаваме другите партии
Борисов: Не е нормално толкова пъти да побеждаваме другите партии
Валентин Ревански е новият кмет на Ямбол
Валентин Ревански е новият кмет на Ямбол
Добави коментар
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
WebKBD

Водещи

Фандъкова ще сменя хора за новия си мандат
Фандъкова ще сменя хора за новия си мандат
03.11.2019 | 22:27
Окончателните резултати за София ясни още рано сутринта
Окончателните резултати за София ясни още рано сутринта
04.11.2019 | 00:07
Шуменци си преизбраха досегашния кмет
Шуменци си преизбраха досегашния кмет
03.11.2019 | 23:42

хороскоп

Зодия Скорпион
24 октомври – 22 ноември

Овен Телец Близнаци Рак Лъв Дева Везни Скорпион Стрелец Козирог Водолей Риби

ТВ програма

Кино

  • Сега Турнирът игрален филм /копродукция,...
  • 01:25 Студио "Х": Ченгета тв филм /1...
  • 02:25 Кончето на Уенди игрален филм /п/
  • 03:55 Пътеки /п/
  • 04:40 Отблизо с Мира /п/
  • 05:40 Телепазарен прозорец
  • 06:00 Сутрешен блок
  • 09:00 По света и у нас
виж пълната програма
  • Сега "Хората, на които държиш" - трилър,...
  • 03:00 "Перфектният ритъм 2" /п./ -...
  • 05:00 "Домашен арест" /п./ - сериал
  • 05:30 "Лице в лице" /п./
  • 06:00 "Трансформърс: Рескю Ботс" -...
  • 06:30 "Тази сутрин" - информационно...
  • 09:30 "Преди обед" - токшоу с водещи...
  • 12:00 bTV Новините - обедна емисия
виж пълната програма
  • 01:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /п/
  • 02:00 "Заветът" - с уч. на Стивън Страйт,...
  • 05:20 "Добрата съпруга" - сериен филм,...
  • 06:20 "Здравей, България" - сутрешен блок
  • 09:30 "На кафе" - предаване на NOVA
  • 12:00 Новините на NOVA
  • 12:30 "Моят живот" - сериен филм, сезон 3
  • 13:30 "Остани с мен" (премиера) - сериен...
виж пълната програма

Коментирай това »

Пръст от цяла България носят в търновскатата Църква "Св. Никола" от ВМРО
Пръст от цяла България носят в търновскатата Църква "Св. Никола" от ВМРО
Това ще стане по време на тържествената сесия на парламента утре в старопрестолния град

Анкета

Съгласни ли сте България да замени лева с еврото?
Резултати | Архив