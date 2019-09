СЕМ иска оставката на Светослав Костов

Съветът за електронни медии поиска оставката на генералния директор на БНР Светослав Костов, предаде ТОПНОВИНИ.

СЕМ му дава срок до края на следващата седмица да подаде оставка. Ако това не се случи, на следващото заседание ще бъде внесен проект за предсрочното му освобождаване.

Членовете са СЕМ се обединиха около тезата, че приоритет в обществените медии е гарантирането на свободата на словото. Според тях изпълнителният директор е поставил под съмнение своята работа.

"Давам си ясна сметка, че сме на прага на предизборна кампания, което усложнява ситуация. Но не може в БНР да звучи "Let it be" в знак на протест срещу ръководителя. Очевидно е, че доверието на СЕМ в неговото ръководство е загубено. По-лошото обаче е, че е загубено и доверието на работещите в радиото. Отговорност се поема само по един начин – с оставка. И моят призив към директора е да подаде оставка", посочи председателят на СЕМ София Владимирова.