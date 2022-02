Съпругата на премиера Кирил Петков се похвали с документ от Министерството на образованието и науката, според който премиершата владее български език.

Това е една от стъпки те, за да може Линда Петков а да стане български гражданин .

"Хайде… Bulgarian language test completed! 673rd step to becoming а Bulgarian citizen after 15 years here", написа Линда във Фейсбук.