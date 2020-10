Учени, творци, общественици и др. пращат на ЕП писмото за оставка на БГ правителството

Само за десет дни откритото писмо с искане за оставка на властта заради редица деформации в политиката и в обществото събра 1256 имена на хора на изкуството, науката, образованието, предаде БГНЕС.

1256 режисьори, актьори, музиканти, сценографи, оператори, журналисти, учени, професори, преподаватели, архитекти и много други представители на свободните професии и хора на интелектуалния труд подкрепиха свободно протестиращите граждани, които вече 100 дни са на площада и се обявиха срещу модела "Борисов-Доган-Пеевски" и свързаната с него корупция, довела до разграбването на ценен обществен ресурс и до тежка криза на доверието в обществото, спешните промени в изборния кодекс, поставянето под пълна зависимост на правосъдната система, влошаването на медийната среда у нас и небалансираната държавна политика в областта на културата.

"Благодарим на всички, които се включиха! Време е да обявим официално приключване на събирането на подписи, за да подготвим писмото за важно изпращане”, съобщиха инициатовите и обявиха, че в понеделник отвореното послание с искане за оставки и промяна ще отпътува до Европейския парламент и някои от големите западни медии.

"Гласът на хората на мисълта в България ще бъде чут, обещаваме ви”, казват още инициатовите.

Припомняме още веднъж пълния текст на писмото и публикуваме пълния списък на подписалите се в него 1256 души от сферата на изкуството, науката, образованието и журналистиката.

ДО Г-н Бойко Борисов Министър-председател на Република България Г-жа Цвета Караянчева Председател на Народното събрание Г-н Вежди Рашидов Председател на Комисията по култура и медиите в Народното събрание Г-н Иван Гешев Главен прокурор на Република България Г-н Емил Кошлуков Генерален директор на БНТ ОТВОРЕНО ПИСМО Ние долуподписаните, като подкрепяме свободно протестиращите граждани, а не определени политически формации, заставаме срещу: ● модела "Борисов-Доган-Пеевски" и свързаната с него корупция, довела до разграбването на ценен обществен ресурс и до тежка криза на дове-рието в обществото; ● многобройните корупционни скандали, в които са замесени висши дър-жавни служители, станали причина уважавани световни медии да опре-делят страната ни като "Държава на мафията"; ● задкулисното манипулиране на достъпа до европейски фондове при по-тъпкване на състезателното начало; ● продължаващата с години подигравка с парламентаризма, превърнала Народното събрание в придатък на премиера; ● отклоняващата вниманието инициатива за свикване на ВНС и заиграва-нето с въпроса за Конституцията с цел спечелване на време и манипула-ция на общественото мнение; ● спешните промени в изборния кодекс в края на мандата като индикация за контрол над бъдещия вот; ● отказа от реформа на прокуратурата въпреки гражданската воля и соли-дарния с нея международен натиск; ● използването на прокуратурата като средство за произволна саморазп-рава на властта с нейни опоненти; ● опитите за завладяване на съда и поставяне под пълна зависимост на правосъдната система; ● двойния стандарт и показните операции вместо системни и ефективни действия в борбата с корупцията; ● полицейския произвол срещу мирно протестиращи граждани и журналисти и липсата на безпристрастно разследване на ексцесиите от протестите на 2-ри септември 2020; ● манипулативното огласяване на фактите за антиправителствения про-тест, продължаващ вече повече от 80 дни; ● влошаването на медийната среда в България, довела до достигане на дъното в EC пo критерий "свобода на словото" и трайното задържане на България за трета поредна година на 111-тo място в света в класацията на "Репортери без граници"; ● липсата на ефективна реформа в здравната система; ● неефективните действия за подобряване на образователната система при наличието на катастрофален спад във функционалната грамотност на българските ученици, отреждащ ни последното място в ЕС и по този критерий; ● безогледното разграбване на публичен природен ресурс: гори, води, плажове, биоразнообразие, резервати; ● бетонирането на черноморското крайбрежие и недалновидната политика в областта на туризма; ● поразяването на автентичността на българското културно наследство чрез "доизграждане" на бутафорни исторически "паметници" с цел усвоя-ване на европейски фондове за сметка на упадъка на реални културни ценности и деградация на исторически центрове; ● небалансираната държавна политика в областта на културата, водеща до фаворизиране на кича и посредствеността на всички нива за сметка на задълбочените творчески търсения. Настояваме за незабавна оставка на премиера Бойко Борисов и оглавяваното от него правителство, на главния прокурор Иван Гешев, на генералния дирек-тор на БНТ Емил Кошлуков, на председателя на комисията по култура към На-родното събрание Вежди Рашидов и на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. Подписали: 1. Августина-Калина Петкова, актриса 2. Аве Иванова, театрален критик 3. Авелина Владимирова, учител 4. Аглика Бояджиева – актриса 5. Ада Паунова, сценограф 6. Д-р Адел Елшихауи, журналист и преводач 7. Аделина Валентинова Бонева-художник, графичен дизайнер 8. Аделина Кошова – преводач 9. Аделина Томова, журналист и PR специалист 10. Адриана Бенова – музикант, преподавател 11. Адриана Христова – художник и преподавател 12. Албена Будинова – графичен дизайнер 13. Албена Георгиева – актриса 14. Албена Иванова – литератор-компаративист 15. Албена Йорданова, преподавател 16. Албена Колева, актриса 17. Албена Пунева – кинорежисьор 18. Албена Стаменова, преподавател и преводач 19. Проф. дфн. Албена Хранова, университетски преподавател 20. Алеко Желязков, режисьор, писател 21. Александра Капниси – филолог и преводач 22. Александра Майдавска – актриса 23. Александра Михайлова – актриса 24. Александра Стефанова, комуникационен специалист 25. Александрина Пендачанска, оперна певица 26. Александър Александров – психолог и психотерапевт 27. Александър Алексиев, актьор 28. Александър Георгиев Георгиев, графичен дизайнер 29. Александър Иванов – филолог 30. Александър Костов, композитор 31. Александър Морфов, режисьор 32. Александър Пасков – актьор 33. Александър Сандев – фотограф 34. Александър Станишев, оператор, фотограф 35. Александър Узунов, актьор 36. Доц. Александър Христов, преподавател 37. Доц. Алексей Николов, преподавател 38. Ана Младенова – творчески директор 39. Ана Топалова – драматург, актриса и певица 40. Анастасия Асенова, актриса 41. Анастасия Ингилизова , актриса 42. Анастасия Рашева, философ и преводач 43. Анастасия Събева – театрален режисьор 44. Анатоли Бенкин, актьор 45. Анатолия Узунова, художник 46. Ангел Ангелов, фотограф 47. Ангел Ангелски – диригент, музикален продуцент 48. Ангел Г. Ангелов, автор на белетристика 49. Ангел Грънчаров – философ 50. Ангел Денев Ефтимов, музикант 51. Ангел Дюлгеров, музикант, композитор 52. Ангел Зайков-Заека – филмов и телевизионен монтажист 53. Ангел Игов, писател, преводач, преподавател 54. Ангел Калев, актьор 55. Ангел Манов- аниматор и актьор 56. Д-р Ангел Маринов, университетски преподавател 57. Ангелина Павлова – художник 58. Андрей Велков, писател 59. Андрей Гетов, режисьор 60. Д-р Андрей Гюров, преподавател 61. Андрей Кулев, режисьор и художник 62. Андрей Паунов, режисьор 63. Проф. Анелия Божкова, археолог 64. Анелия Мангърова – актриса 65. Анелия Неделчева, преподавател, филолог 66. Анелия Петрунова – преводач 67. Анета Генова – актриса 68. Анета Радославова, педагог, психолог 69. Анжело Андонов – художник, бижутер 70. Ани Караламбева-художник 71. Ани Петрова, художник 72. Анна Андреева – художник 73. Анна Димитрова – учител 74. Проф. Анна Кръстева, университетски преподавател 75. Анна Русева, начален учител 76. Анна Симова, актриса 77. Анна Стоева, продуцент 78. Анна Шопова, сценограф 79. Антоанета Бачурова – журналист 80. Доц. Антоанета Дончева, историк на културата 81. Антоанета Кисимова, хореограф 82. Антоанета Колева, издател и преводач 83. Антоанета Николова, преподавател и писател 84. Антоанета Палазова – актриса, педагог 85. Антоанета Петрова – актриса и преподавател 86. Антоанета Славчева, архитект 87. Антон Стайков, художник 88. Антон Тонев-Тони, актьор, режисьор и автор 89. Антония Владимирова – кастинг режисьор 90. Антония Дочева, илюстратор 91. Антония Мечкуева – художник 92. Анушка Илиева – учител 93. Анушка Кръстева Костадинова, архитект 94. Армавени Стоянова, художник по костюми 95. Асен Асенов, културен мениджър 96. Асен Хайдутов-музикант 97. Ася Георгиева, журналист 98. Ася Кованова, режисьор 99. Атанас Кендев, общественик 100. Атанас Петков, актьор 101. Атанас Филипов – актьор 102. Атанас Христосков, режисьор 103. Атила Седефчев – художник, фотограф 104. Беатриче Гунова, литератор 105. Белардина Монева Алексова, учител 106. Белослава Димитрова, журналистка и поетеса 107. Биляна Димитрова- преподавател 108. Биляна Славкова, графичен дизайнер 109. Биляна Стоева – актриса 110. Бисер Джонев – режисьор 111. Бисер Маринов, актьор 112. Бисера Виденова – фотограф, поет, преводач 113. Бисерка Вельова, бивш солист в балета на Народна опера "Христо Бръмбаров” 114. Бисерка Рачева – литератор, преводач 115. Бистра Андреева – литературен преводач 116. Проф. Д-р Бистра Андреева, Department of Language Science and Technology at Saarland University 117. Доц. д-р Бистра Николова, историк 118. Благовест Христов – преподавател 119. Благой Бойчев, режисьор и актьор 120. Богдана Котарева – актриса 121. Богданка Дерменджиева, социолог 122. Божидар Тренков, музикант 123. Божидар Хинков – художник, графичен и пространствен дизайнер 124. Бойка Бъчварова – преподавател 125. Проф. Бойка Соколова, преподавател 126. Бойко Папалезов, журналист, сценарист 127. Борис Далчев – сценограф 128. Доц. д-р Борис Данаилов, преподавател 129. Борис Делирадев, преводач 130. Борис Касиков – журналист 131. Борис Лапшов – актьор, певец и режисьор 132. Борис Николов Прешелков, д-р по ТБТ и ППТ, хоноруван преподавател във ВСУ "Любен Каравелов” 133. Борис Таслев – музикант 134. Борис Тафраджиев – учител 135. Борислав Александров – художник и преподавател 136. Борислав Банев, журналист и редактор 137. Борислав Бояджиев – музикант 138. Проф. Борислав Гаврилов, преподавател 139. Борислав Димитров – художник и илюстратор 140. Боряна Дикова – учител 141. Боряна Зафирова – художник 142. Боряна Йовчева – актриса 143. Боряна Каменова, журналист 144. Боряна Китова – архитект 145. Боряна Пандова – фотограф 146. Боряна Пандушева – танцьор и хореограф 147. Боряна Пунчева, режисьор 148. Боряна Томова, архитект 149. Боян Крачолов, режисьор 150. Боян Лазов, гл. ас. по математика в УАСГ 151. Боян Младенов – актьор 152. Боян Папазов, сценарист, режисьор, драматург 153. Боян Петров, актьор 154. Боян Тончев – сценарист, писател 155. Бояна Бъчварова – сценограф 156. Бояна Павлова, художник 157. Бояна Пейчева, архитект 158. Бравана Костелина, художник 159. Валентин Бояджиев – журналист 160. Валентин Велинов, биолог 161. Валентин Ганев – художник и преподавател. 162. Валентин Ганев, актьор 163. Валентин Георгиев, журналист 164. Валентин Дишев, поет, журналист 165. Валентин Митев – актьор 166. Валентина Антонова – учител 167. Валентина Арабаджиева – редактор 168. Валентина Василева, архитект 169. Валентина Димитрова – психолог 170. Валентина Димитрова, учител 171. Валентина Попова, социолог 172. Валентина Раданова – учител 173. Валентина Спиридонова, журналист 174. доц. д-р Валери Григоров, археолог 175. Валери Гюров, архитект 176. Валери Йорданов, актьор, режисьор 177. Валери Цветков – оперен певец 178. Валя Иванова – учител 179. Валя Митева – филолог 180. Ванцети Василев, писател и преводач 181. Ваньо Недков – издател и преводач 182. Ваня Ангелова, филолог 183. Ваня Баждарова – режисьор 184. Ваня Коцева – учител 185. Ваня Креймър – журналист и общественик 186. Ваня Райнова – сценарист и продуцент 187. Ваня Чернева – филолог 188. Васил Асенов – актьор 189. Васил Василев-Зуека, актьор 190. Васил Василев, режисьор 191. Васил Генев – звуков дизайнер, тонрежисьор 192. Доц. Васил Георгиев, писател 193. Васил Германов, фотограф 194. Васил Гюров, музикант 195. Васил Живков, режисьор 196. Васил Илиев – творчески директор, дизайнер 197. Васил Къркеланов – фотограф, режисьор и продуцент 198. Василена Винченцо – актриса 199. Василена Кънева – актриса 200. Василена Радева, театрален режисьор 201. Василка Бумбарова, театрален мениджър 202. Васко Славков – художник 203. Вася Вълчева – архитект 204. Велизар Емануилов – актьор 205. Велизара Петкова – актриса 206. Велико Маринчевски, художник. 207. Велина Ненчев, цигулар 208. Д-р Велислав Алтънов, учен-изследовател 209. Проф. Велислава Атанасова Чавдарова, психолог 210. Велислава Маринкова, актриса 211. Величко Конакчиев, радиоводещ 212. Венелина Попова, журналист 213. Венета Георгиева Искренова, учител и писател 214. Венета Русева – архитект 215. Венета Т. Иванова, историк 216. Венцислав Григоров, музикант 217. Венцислав Сариев, актьор 218. Вержиния Велчева, дизайнер 219. Верка Уилиамсън, детски учител 220. Вероника Петрова – артист в сферата на визуалните изкуства 221. Весела Бабинова, актриса 222. Проф. д-р инж. Весела Денева Кънчева, ИОХЦФ, БАН 223. Весела Колешанова – режисьор 224. Весела Костадинова Тричкова – музикант 225. Весела Петрова – актриса 226. Весела Фламбурари, детска писателка 227. Веселин Анчев – актьор 228. Веселин Апостолов, оператор 229. Веселин Байчев, диригент 230. Веселин Бойдев – режисьор 231. Веселин Калановски, актьор 232. Веселина Божилова, журналист 233. Веселина Георгиева – преводач, редактор, преподавател 234. Веселина Маринова, журналист, преводач и редактор 235. Веселина Седларска, журналистка 236. Веселка Ицова – пианист 237. Веселка Кирилова Кирякова, продуцент и режисьор по монтажа 238. Веско Стоянов, артист 239. Весо Портарски – писател 240. Вида Пиронкова, композитор, поет 241. Виктор Лилов – издател 242. Виктор Танев, актьор 243. Виктор Терзийски, актьор 244. Виктория Далчева – журналист 245. Вилдан Байрямова – журналист 246. Вили Димитрова – актриса 247. Виолета Атанасова, журналист 248. Виолета Бозова, учител 249. Виолета Стефанова, филолог, Рим 250. Виолета Ташева – учител 251. Вихрен Христов, музикант и кинодеец 252. Влади Владков, журналист 253. Влади Фиданова, сценарист 254. Владимир Андреев, продуцент 255. Владимир Береану – журналист 256. Владимир Василев – музикант, архитект 257. Владимир Дивизиев – музикант 258. Проф. Владимир Иванов, художник 259. Владимир Люцканов – режисьор, актьор 260. Владимир Попов, поет 261. Владимир Тодоров, аниматор 262. Владимир Шомов, аниматор 263. Владимир Явашев, продуцент 264. Владимир Янев – мениджър на театър "Българан” 265. Владислав Бояджиев, тонрежисьор и звуков артист 266. Владислав Виолинов, актьор 267. Владислав Петров, актьор, художник 268. Владислав Христов, писател, журналист 269. Владислава Гарвалова – оперна певица 270. Владлен Александров – режисьор 271. Владо Руменов – художник 272. Вяра Лазарова, консултант 273. Габриела Ангелова, филолог 274. Габриела Николова Кирова, преподавател от СУ 275. Габриела Петкова – художник 276. Габриела Петракиева – разследващ журналист 277. Габриела Семова-Колева, архитект 278. Галин Стоев, режисьор 279. Галина Гончарова, преподавател 280. Галина Петрова – учител 281. Галя Грънчарова – издател 282. Галя Костадинова – актриса 283. Галя Сарафова, актриса 284. Проф. Генко Гешев, Duquesne University, Pittsburgh, USA 285. Доц. д-р Гено Генов, преподавател от ВТУ 286. Георги Ангелов – Гоби режисьор 287. Георги Андреев, кино оператор 288. Георги Атанасов, актьор и музикант 289. Георги Белчев – литератор, лит. историк и преводач 290. Георги Благоев Стамболиев, инженер-химик 291. Георги Борисов, актьор 292. Георги Вачев – актьор, фотограф 293. Георги Велев – музикант 294. Георги Виденов, перкусионист-музикант 295. Георги Георгиев – художник и режисьор 296. Георги Господинов, писател 297. Георги Грозев, музикант 298. Георги Димитров Георгиев, музикант 299. Георги Димитров, диригент 300. Георги Иванов, сценарист 301. Георги Йорданов – преподавател 302. Проф. Георги Каприев, философ 303. Георги Кушвалиев, сатирик 304. проф.д.с.н. Георги Найденов, социолог 305. Георги Пенев – писател, сценарист, психолог 306. Георги Петров, хорист 307. Георги Радев-хореограф и режисьор 308. Георги Симеонов – оперен режисьор 309. Д-р Георги Ст. Генов, главен редактор 310. Георги Султанов – оперен артист 311. Георги Томов, писател 312. Доц. д-р Георги Цанков, литератор, преводач 313. Георги Чобанов – филолог, редактор, издател 314. Георги Шияков, психолог 315. Герган Ценов, диригент 316. Гергана Възвъзова, историк, музеен работник 317. Гергана Димитрова, издател 318. Гергана Димитрова, режисьор 319. Гергана Илиева – художник 320. Гергана Пейкова, радиожурналист 321. Гергана Пирозова – театрален критик, журналист 322. Гергана Трайкова – театрален критик 323. Гергина Кръстева, преподавател 324. Проф. Гинка Гичкова, преподавател по цигулка 325. Гинка Димова, художник 326. Горица Радева – актриса 327. Господин Господинов – музикант, режисьор 328. Григор Леонидов Мицев, скулптор 329. Григор Манолов, художник 330. Гроздан Даскалов, актьор 331. Гроздан Илков, художник 332. Дамян Дамянов, художник 333. Дамян Сардарев, архитект 334. Дамяна Димитрова – художник 335. Дани Райчева – учен-изследовател 336. Даниел Михайлов – актьор 337. Даниел Цочев – актьор 338. Даниела Атанасова – режисьор, психолог 339. Даниела Горчева – публицист, филолог, историк 340. Даниела Иванова Димитрова, дизайнер 341. Даниела Карастойкова – журналист, филолог 342. Доц. д-р Даниела Колева, културолог 343. Даниела Кузманова – музикант 344. Даниела Найберг – етнохореолог 345. проф. Даниела Сотирова, преподавател 346. Даниела Стоянова, учител 347. Даниела Черпокова-Николаева, музикант и преподавател 348. Даниил Комитски, архитект 349. Данчо Колев – актьор 350. Дарин Върбанов – музикант 351. Дарина Такова, оперна певица 352. Даря Хараланова – литературен преводач 353. Делчо Рашков, графичен дизайнер 354. Делян Захариев – философ 355. Делян Илиев, актьор и режисьор 356. Денис Симеонов – режисьор 357. Денислав Янев, театрален режисьор 358. Деница Инджова, архитект 359. Деница Кирякос Аргиропулос – художник сценограф 360. Деница Хинкова – преподавател 361. Д-р Десислава Алексова, преподавател 362. Проф. д-р Десислава Бошнакова, преподавател и комуникационен експерт 363. Десислава Костадинова, художник 364. Десислава Обрешкова – художник 365. Десислава Филипова – учител 366. Десислава Чардаклиева – актриса 367. Деспина Ангелова, учител 368. Детелина Стойчева, актриса 369. Деян Донков, актьор 370. Деян Енев, писател 371. Деян Попдимитров, архитект 372. Деян Русев – режисьор 373. гл. ас. д-р Деян Статулов, кинокритик 374. д-р Диана Андреева-Попйорданова, преподавател 375. Диана Попова, изкуствовед 376. Диана Рамналиева, журналист и поет 377. Диана Фотева, учител 378. Диана Хаджиценева, архитект 379. доц. дн Дилян Николчев, Богословски факултет СУ 380. д-р Диляна Атанасова, коптолог, научен сътрудник 381. Диляна Бурова, филмови визуални ефекти 382. Диляна Спасова – актриса 383. Димана Донева, редактор 384. Димана Йорданова, писател 385. Димитрина Досева, музикант 386. гл. ас. д-р Димитър Атанасов, историк в БАН 387. Димитър Бакалов, продуцент, режисьор, актьор 388. Димитър Варадинов – актьор 389. Димитър Величков-Шмидт, композитор 390. Димитър Гачев – Дими художник 391. Димитър Димитров, бивш директор на ПГИ "Робер Шуман” 392. Димитър Живков, актьор 393. Доц. Димитър Камбуров, преподавател от СУ, автор 394. Димитър Кенаров, журналист 395. Димитър Коцев-Шошо, режисьор 396. Димитър Кутманов – кино режисьор 397. Димитър Кърнев, музикант, композитор 398. Димитър Мартинов, актьор 399. Димитър Панев, културен мениджър и продуцент 400. Димитър Сакалийски – агроном 401. Димитър Солаков, художник 402. Димитър Хинков, художник 403. Димка Кабаиванова – журналист 404. Проф. д-р Димо Кристинков, философ и математик 405. Дияна Желязкова, журналист 406. Дона Златанова, фотограф и художник 407. Донка Варамезова, художник 408. Дора Димитрова, д-р, музикант, цигулар 409. Дора Москова – преподавател 410. Дора Мънчева, преподавател 411. Дора Тодорова, историк 412. Досьо Досев, актьор 413. Драгомир Мирчев, автор на поезия, проза, музика и изобразително изкуство 414. Драгомир Шолев, режисьор 415. Ева Вентова, сценограф 416. Ева Кънева, преводач 417. Ева Тепавичарова, актриса 418. Евгений Станимиров – оперен певец 419. Евгений Тонев, музикант 420. Доц. д-р Евгения Кръстева-Благоева, антрополог 421. Д-р Евгения Сарафова, преподавател 422. Евелин Георгиев Добрев – фотограф 423. Евелина Куртева, архитект 424. Евтим Христов – оператор 425. Едмонд Циротин, график, дизайнер, журналист 426. Екатерина Костова-Попова, солист флейтист 427. Екатерина Мечкуева, художник 428. Доц. Екатерина Търпоманова, преподавател 429. Екатерина Чамурлийска, психолог 430. Елена Бойчева, актриса 431. Елена Георгиева – дизайнер 432. Елена Димитрова – актриса 433. Елена Димитрова – преводач 434. Елена Иванова – актриса 435. Елена Кабасакалова, актриса 436. Елена Колева, артист визуални ефекти 437. Елена Кръстева, илюстратор 438. Елена Начева, създател на детско селище, творец 439. Елена Пенчева – еколог 440. Елена Телбис, актриса 441. Елена Цонева, куклена актриса 442. Елена Чорбаджийска, рекламист 443. Елеонора Топалова, актриса 444. Ели Колева, актьор 445. Елизабета Забунова – пом. режисьор 446. Елина Узунова, преподавател 447. Елина Чанева – актриса 448. Елис Вели – сценограф 449. Елисавета Петрушева, музикален мениджър 450. Елица Кацарска – продуцент 451. Елица Матеева – кино и театрален критик, режисьор 452. Елица Филева-Терзийска, балетен педагог 453. Елица Христова, комуникационен специалист 454. Елка Николова Кичева – оперна певица 455. Елка Пенкова – траколог, археолог 456. Ема Венева, поет 457. Емануил А. Видински, писател, музикант, журналист 458. Еми Барух, журналист 459. Еми Мариянска, журналист 460. Емил Георгиев, политолог и преподавател 461. Емил Григоров, Ph.D., assoc. prof., Garneau college, Laval University, Québec, Canada 462. Емил Емилов, актьор 463. Емил Жасим, учител 464. Д-р Емил Кало, автор и преподавател в СУ 465. Емил Манасиев – режисьор 466. Емил Попов, архитект 467. Емил Стефанов, режисьор, актьор и сценарист 468. Доц. Емилия Дворянова, писател 469. Емилия Иванова- режисьор 470. Емилия Коралова, литератор 471. Емилия Славова, социолингвист и преподавател 472. Емона Стойкова, сценограф 473. Жана Динова – художник и учител 474. Жана Сталева, продуцент и артист 475. Жанет Спасова, актриса 476. Жанета Пенева – художник 477. Жанина Драгостинова, преводачка, журналистка 478. Жени Александрова – музикант 479. Женя Георгиева, психотерапевт 480. Живко Гиргинов – журналист и лектор 481. Живко Живков – пенсиониран преподавател 482. Жюстин Томс, университетски преподавател 483. Захари Карабашлиев, писател 484. Здравко Митков, режисьор 485. Златин Радев, режисьор 486. Златка Василева – музикант, преподавател 487. Златко Ангелов, писател 488. Зорица Коцева, режисьор по монтажа 489. Зорница Лазарова, преводач 490. Зорница Христова, преводач 491. Зоя Деянова, журналист 492. Зоя Ловчинова, музикант, преподавател по пиано 493. Зоя Петкова, художник 494. Ива Гикова – сценограф 495. Ива Дойчинова, журналист 496. Доц. д-р Ива Досева, изкуствовед 497. Ива Кала – актриса 498. Д-р Ива Любомирова, музикант и асистент в НМА 499. Иваил Симеонов – актьор 500. Ивайла Радулова, преводач и сценарист 501. Ивайло Богомилов Симеонов – актьор. 502. Ивайло Владимиров Вълчев, учител 503. Ивайло Георгиев – психолог 504. Проф. Ивайло Дичев, културен антрополог и преподавател 505. Ивайло Николов, сценограф 506. Ивайло Петров, фотограф, визуален артист 507. Ивайло Станев-Álvarez – фотограф 508. Иван Андонов, архитект 509. Иван Бърнев – актьор 510. Иван Васев, журналист 511. Иван Василев – музикален продуцент, DJ, ремиксатор 512. Иван Велков – музикант, композитор 513. Проф. Иван Добчев, режисьор 514. Д-р Иван Драгостинов, психолог 515. Иван Иванов – архитект 516. Иван Иванов, продуцент 517. Иван Иванов – учител, председател на читалище 518. Иван Калфов-Младши – философ 519. Доц. Иван Колев, философ, СУ 520. Иван Ланджев, поет 521. Иван Панайотов, актьор. 522. Иван Пантелеев, режисьор 523. Иван Попов, сценарист 524. Иван Радев – академик, преподавател 525. Иван Стоянов, пърформънс артист, музикант 526. Иван Стоянович – аниматор 527. Иван Странджев – писател 528. Иван Сухиванов – писател 529. Иван Теофилов – поет и драматург 530. Иван Тончев, архитект 531. Иван Урумов – режисьор 532. Иван Хаджиянев – актьор и поет 533. Д-р Иван Янев, историк и писател 534. Ивана Стоянова, PR експерт 535. Иванка Йорданова Харитонова, преподавател 536. Иванка Милева – художник, богослов и историк. 537. Иванка Минчева – скулптор 538. Иванка Могилска – писател 539. Иванка Савова, преводач и редактор 540. Ивелин Иванов, продуцент 541. Ивелина Йонова, филолог 542. Иво Алексиев, публицист 543. Иво Стаменов ОттО, артист 544. Иглика Маринова – пианист, педагог 545. Иглика Минчева, ландшафтен архитект 546. Иглика Трифонова, режисьор 547. Игор Дамянов, актьор 548. Илза Христова, художник 549. Илиана Петкова Якова – учител 550. Илина Григорова, сценарист и драматург 551. Илина Илиева, актриса 552. Илия Груев – художник и преподавател 553. Илия Ласин Бръчков, актьор, режисьор, театрален педагог 554. Илия Троянов, писател 555. Илиян Любомиров, поет 556. Илиян Маринов – музикант 557. Илка Зафирова, актриса 558. Илко Димитров, поет 559. Ина Вълчанова – писател 560. Ина Кънчева, оперна певица 561. Ина Янева – графичен дизайнер и фотограф 562. Инна Диловска – диригент и музикален педагог 563. Ирен А.Величкова-Ямами, етноизследовател и събирател 564. Ирина Димитрова – балерина и певица 565. Ирина Иванова – кинокритик и журналист 566. Ирина Китова, режисьор и преподавател 567. Ирина Коцева – кастинг режисьор 568. Ирина Манушева, преводач 569. Ирина Миланова – пианист 570. Ирина Робева-Терзиева художник 571. Ирина Спасова, психолог и актриса 572. Ирини Жамбонас, актриса 573. Искра Ангелова, журналист, актриса, преводач 574. Проф. д-р Искра Баева, историк 575. проф. Искра Шварц, Виенски университет 576. Йоан Балджиев, пианист и преподавател 577. Йоана Буковска-Давидова – актриса 578. Йова Иванова, оперна певица 579. Йордан Георгиев, учен 580. Йордан Данчев – актьор 581. Йордан Жечев, творчески директор 582. Йордан Ликов, архитект 583. Йордан Петков – сценарист, режисьор, продуцент 584. Йордан Славейков, театрален режисьор, драматург, писател 585. Йорданка Илова – актриса 586. Йорданка Крайчева – учител 587. Йорданка Първанова – учител 588. Йорданка Радева, учител, автор на поезия и проза 589. Йосиф Леви, преводач 590. Йосиф Сърчаджиев, режисьор и актьор 591. Калин Балев – художник 592. Калин Илиев, писател и драматург 593. Калин Манолов – журналист и издател 594. Калин Петров, музикант 595. Калин Савов – художник 596. Калин Серапионов, художник 597. Калин Тодоров-журналист и писател 598. Проф. Калин Янакиев, философ 599. Калина Василева Александрова, архитект 600. Калина Ефремова, фотограф 601. Калина Сертева, художник 602. Калоян Игнатовски, поет и преводач 603. Калоян Кънев, фотограф 604. Калоян Стоев, продуцент на новини, журналист 605. Камелия Величкова, издател 606. Камелия Динева – певица и вокален педагог 607. Камелия Кучер, писател 608. Камен Алипиев, журналист 609. Камен Калев, режисьор 610. Камена Велева – психотерапевт 611. Капка Ангелова Милушева – учител 612. Капка Найденова, пианист и педагог 613. Капка Тодорова, журналист и писател 614. Касиел Ноа Ашер – актриса, режисьор 615. Катерина Кокинова – филолог 616. Катерина Ламбринова, кинокритик и сценарист 617. Катерина Стоянова- актриса 618. Катерина Хапсали, писател 619. Д-р Катя Меламед, археолог, преводач 620. Доц. д-р Катя Михайлова, културен антрополог 621. Катя Попова – учителка 622. Катя Попова, учител 623. Катя Тричкова – продуцент 624. Кета Мирчева, историк 625. Кирил Андонов – архитект 626. Кирил Бойков – архитект 627. Кирил Добрев – музикант 628. Кирил Златков, художник 629. Кирил Колев – художник 630. Кирил Петрушев Бъсти – звуков дизайнер 631. Доц. Кирил Стоянов – ботаник, 632. Койна Русева, актриса 633. Константин Вълков, сценограф и режисьор 634. Константин Кучев, композитор 635. Констанца Гецова – режисьор и сценограф 636. Копринка Червенкова, журналист 637. Корнелия Славова, филолог 638. Коста Костов – лекар, главен редактор на списание 639. Косьо Станев, актьор. 640. Красимир Кастелов – киновед, журналист, преподавател 641. Красимир Петров – продуцент и водещ 642. Красимир Стефанов, музикант 643. Красимир Янев, тонрежисьор и мениджър на студио Палас 644. Красимира Буцева, лектор и фотограф 645. Красимира Дамянова – режисьор и продуцент 646. Проф. Красимира Даскалова, преподавател в СУ 647. Красимира Лука – археолог 648. Красимира Мишкова – етнохоролог 649. Красимира Стоянова, детска учителка 650. Кремена Димитрова, културолог, театровед 651. Кремена Станилова – психотерапевт, автор, преподавател 652. Крис Шарков, режисьор 653. Кристина Беломорска, театрален режисьор 654. Кристина Видекова – дизайнер, художник 655. Кристина Грозева, режисьор 656. Кристина Деспотова, продуцент 657. Кристина Петкова, архитект 658. Кристина Цветкова – радиоводещ 659. Крум Родригес – кино оператор 660. Крум Савов, журналист 661. Крум Филипов – режисьор, писател 662. Крум Чорбаджиев, фотограф 663. Кръстю Тодоров – художник 664. Ксения Въргова, графичен дизайнер 665. Ксения Дивизиева- психолог 666. Къци Вапцаров, продуцент 667. Лазар Малаков – комуникационен специалист 668. Лазарина Коткова – актриса 669. Лальо Христов-дизайнер 670. Леа Коен – писател 671. Леарт Докле – актьор 672. Левена Лазарова, журналист 673. Леона Асланова, експерт и консултант по иновации 674. Лидия Маринова, художник-дизайнер 675. Лила Гайтанджиева – галерист 676. Лилия Павлова, художник 677. Лиляна Дворянова – художник 678. Лиляна Найденова – художник 679. Лиляна Порязова — художник 680. Лиляна Чолакова – учител 681. Лора Декова, актриса 682. Лора Коцева, радиоводещ и журналист 683. Лора Младенова – комуникационен експерт 684. Лора Христова – пианист, музикант 685. Лора Христозова, историк 686. Лъчезар Бояджиев, художник 687. Лъчезар Лазаров – визуален артист 688. Любима Бучинска, журналист 689. Д-р Любинка Хр. Стоилова, архитект 690. Любо Цанев – музикант, композитор 691. Любов Берова – педагог 692. Любов Драганова филолог, преводач 693. Любомир Аламанов, комуникационен специалист 694. Любомир Армутлиев-Лубри, фотограф 695. Любомир Бъчваров, актьор 696. Любомир Колаксъзов – режисьор 697. Любомир Младенов, кинорежисьор 698. Любомир Терзиев поет, преводач, преподавател 699. Любомир Хенрих Кольовски – журналист 700. Любомира Белева, художник 701. Любомира Филипова, фотограф 702. Людмил Димитров – фотограф, поет 703. Проф. д-р Людмил Димитров, преподавател 704. Людмил Янакиев, фотограф 705. Людмила Георгиева Гойчилова, архитект 706. Людмила Сивова – архитект 707. Людмила Чанкова, художник 708. Люси Йорданова – преподавател 709. Магдалена Далчева – музикант и педагог 710. Магдалена Матанова, архитект. 711. Мадлен Чолакова, актриса, преподавател, преводач 712. Майа Фьодорова-Радичева, психолог 713. Майя Виткова-Косев, режисьор и продуцент 714. Проф. дсн Майя Грекова, социолог 715. Майя Евстатиева Гидова – журналист 716. Максим Велков – поет 717. Максим Ярославов Петров – художник илюстратор 718. Манол Глишев, поет 719. Манол Пейков, издател, преводач 720. Мануела Малеева, общественик 721. Маня Андреева, архитект 722. Маргарита Георгиева – преводач 723. Проф. Маргарита Коева, архитект 724. Доц. д-р Маргарита Костова, математик и преподавател 725. Проф. Маргарита Младенова, режисьор 726. Маргарита Момчева – начален учител 727. Маргарита Нанкова – учител 728. Маргарита Петринска, журналист и писател 729. Маргарита Тодорова Стефанова, преподавател 730. Маргита Гошева – актриса 731. Мариан Бозуков – актьор 732. Мариан Маринов – актьор, режисьор 733. Мариана Майер – учител 734. Мариана Манева – художник 735. Мариана Проданова, културолог 736. Мариана Стоичкова, архитект 737. Мариана Христова, журналист 738. Марий Росен – режисьор 739. Марин Бодаков, поет 740. Марин Маринов, геофизик 741. Марина Додова – художник 742. Марина Митл, учител 743. Марио Гаврилов, журналист 744. Марио Минчев – музикант 745. Мария Антонова Антонова – арабист, преводач 746. Мария Антонова, теолог 747. Мария Балева – архитект 748. Мария Василева, галерия Структура 749. Мария Гарева – литератор 750. Мария Григорова – актриса 751. Мария Йорданова Йорданова, актриса 752. Мария Касимова, журналист, писател 753. Мария Кузупова, историк 754. Мария Липискова – поет и преводач 755. Мария Маринова-Петрова, филолог-културолог и педагог 756. Мария Наследникова, художник 757. Мария Панайотова – актриса 758. Мария Радева, тонрежисьор и преподавател 759. Мария Спасов, писател 760. Мария Стоименова,журналист 761. Мария Филипова – филолог, редактор 762. Мария Ханджиева, режисьор по монтажа 763. Мария Центнер – продуцент 764. Марияна Петрова – актриса 765. Марияна Райнова , художник 766. Март Атанасов, писател 767. Марта Калъпчиева – артист оркестрант 768. Мартин Балкански – оператор 769. Мартин Георгиев – архитект, университетски преподавател 770. Мартин Димитров, публицист 771. Мартин Илиев, режисьор 772. Д-р Мартин Костов, архитект 773. Д-р Мартин Кърнолски, музикант и преподавател 774. Мартин Микуш , архитект 775. Мартин Осиковски, преподавател и преводач 776. Мартин Тодоров – актьор 777. Мартина Апостолова, актриса 778. Проф. д-р Мартина Балева, изкуствовед 779. Мартина Вачева – художник 780. Мартина Троанска, актриса 781. Проф. Маруся Мирчевска, историк на изкуството, поетеса, кинорежисьор и продуцент 782. Мая Бабурска – актриса 783. Мая Бахчеванова – комуникационен специалист 784. Мая Бежанска, актриса 785. Мая Дългъчева, писател 786. Мая Николова Дочева – художник 787. Проф. Мая Нусторова, университетски преподавател 788. Мая Пенчева Петрова, учител 789. Мелина-Елина Христова Бондокова – илюстратор, художник, аниматор 790. Миглена Димова, учител по история 791. Мила Кацарова – актриса 792. Мила Коларова – актриса и режисьор 793. Мила Люцканова, актриса 794. Д-р Мила Минева, преподавател 795. Мила Миронова, библиотекар 796. Мила Михова- оперна певица 797. Д-р Мила Стоева, художник и преподавател 798. Милан Рашевски, архитект 799. Милен Василев, музикант и композитор 800. Милен Панайотов, композитор и музикален журналист. 801. Милена Андонова, режисьор 802. Милена Видер – актриса 803. Милена Вълнарова, графичен дизайнер 804. Милена Върбанова, историк, културолог и автор 805. Проф. д-р Милена Георгиева, изкуствовед 806. Милена Златарова, музикант 807. Милена Иванова – преподавател, преводач 808. Милена Калинова Гатева, преводач 809. Милена Маркова, актриса 810. Милена Матева – художник 811. Милена Панова – художник 812. Милена Праматарова, художник 813. Милена Стоилова, режисьор 814. Милена Червенкова – актриса, продуцент 815. Милица Ганева, реставратор 816. Милица Гладнишка, певица, актриса 817. Милка Драгнева, учител 818. Милка Тодорова – учител 819. Милко Йовчев – актьор 820. Проф. Милко Сираков, преподавател 821. Минка Сурдулова, актриса 822. Минко Ламбов – композитор 823. Мира Върбанова – библиотекар-библиограф 824. Мира Джамбазка – художник и дизайнер 825. Мира Каленицова – психолог 826. Мира Мирославова, илюстратор и визуален артист 827. Мира Папо, писател 828. Мира Сталева, продуцент 829. Доц. д-р Мирослав Цветанов, учен и сценограф 830. Мирослава Асенова – логопед, артист 831. Мирослава Бенковска – редактор 832. Д-р Мирослава Гоговска, преподавател и актриса 833. Миряна Янакиева, литературовед 834. Митко Янков – художник 835. Михаела Драганова, фотограф 836. Младен Чавдаров – музикант 837. Доц. д-р Момчил Панайотов, университетски преподавател, ЛТУ 838. Момчил Степанов, актьор 839. Моника Николова – PR и комуникационен специалист 840. Надежда Бачева, психолог 841. Надежда Кабакчиева – книгоиздател 842. Надежда Кръстева – продуцент 843. Надежда Минчева, ПР специалист 844. Надежда Радулова, писател и преводач 845. Надя Божидарова Стамболиева, инженер-химик 846. Надя Дердерян, актриса 847. Надя Савова – актриса 848. Нанко Георгиев Цаков, вариететен и цирков артист 849. Наталия Митева-Петкова – актриса и певица 850. Наталия Николова, дизайнер 851. Наталия Новачкова – сценарист, кинорежисьор 852. Наталия Петрова, общественик, журналист 853. Наталия Попова – архитект 854. Наталия Сотирова – психолог и учител 855. Наташа Сотирова, актриса 856. гл. ас. д-р Начо Димитров, етнолог 857. Невена Ангелова, художник 858. Невена Андонова, продуцент и сценарист 859. Невена Георгиева – сценограф 860. Невена Денчева – актриса 861. Невена Дишлиева-Кръстева, преводач 862. Невена Калудова – актриса 863. Невена Кертова, сценарист 864. Неда Антонова – писател 865. Неда Морфова, режисьор 866. Неда Филчева, редактор и сценарист 867. Недка Цочева, инж. химик 868. Недко Миланов – артист 869. Недко Солаков, художник 870. Нели Бенова – комуникационен експерт и продуцент 871. Нели Вълканова, актриса 872. Нели Кирова, художник-дизайнер и педагог 873. Проф. дпн Нели Огнянова, преподавател 874. Ники Априлов, актьор, продуцент 875. Никол Султанова, актриса 876. Никола Борисов, фотограф 877. Никола Груев-Котарашки, музикант 878. Никола Райков, детски писател 879. Никола Тенев – актьор 880. Никола Тороманов, сценограф, художник 881. Никола Филипов – писател и журналист 882. Николай Атанасов, преподавател, кинолог 883. Николай Брънзалов – актьор 884. Николай Владимиров, актьор 885. Николай Воденичаров Никеца, музикант 886. Николай Генов, фотограф и журналист 887. Николай Йорданов-Гилъна, музикант, продуцент 888. Д-р Николай Ламбрев-Михайловски, режисьор 889. Николай Ламбринов – филмов критик и писател 890. Николай Михайлов, режисьор и продуцент, преподавател в Софтуни 891. Доц. д-р Николай Павлов, преподавател 892. Николай Пеев Николов – композитор и китарист 893. проф. Николай Стефанов Лазаров – филмов оператор 894. Николай Стратев Корчев – танцьор и хореограф 895. Николай Табаков – артист, музикант и галерист 896. Николай Яръмлъков – архитект 897. Николина Андонова, Архитект 898. Нина Диновска /аниматор 899. Нина Кръстева – музикант 900. Нина Маркова – учител 901. Нина Николова, социолог и преподавател 902. Нина Светославова, певица и актриса 903. Нинко Кирилов – писател 904. Ния Абрашева- галерист 905. Ния Радева – преподавател във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий”. 906. Ованес Торосян – актьор/режисьор 907. Доц. д-р Огнян Боюклиев, Институт за Икономически Изследвания, БАН 908. Огнян Дечев- икономически журналист 909. Проф. Огнян Станчев, по виола, НМА 910. Огнян Стефанов – журналист 911. Огняна Вакавлиева – художник 912. Олга Арнаудова, лингвист 913. Олга Ковган, медии и маркетинг 914. Олег Сафари, дизайнер 915. Павел Веснаков, режисьор 916. Павел Златаров, музикант 917. Павел Симеонов – композитор, музикант 918. Павлин Вълчев, архитект 919. Павлина Кръстева – изкуствовед; куратор 920. Павлина Пенчева, библиотекарка 921. Палми Ранчев, писател 922. Панайот Бакърджиев – тонрежисьор 923. Пейо Пеев – графичен дизайнер 924. Пенка Гуевска – учител 925. Проф. Пенка Радева, преподавател 926. Доц. д-р Пенко Господинов, актьор 927. Пенчо Пенчев, архитект 928. Пепа Митева, управление на културата 929. Петкана Георгиева Бакалова, архитект 930. Петко Каменов, актьор 931. Петко Манчев, композитор 932. Проф. д-р Петко Тодоров, журналист и преподавател 933. Петър Вълчанов, режисьор 934. Проф. Петър Делев, историк 935. Петър Дундаков, композитор 936. доц. д-р Петър Кауков, режисьор 937. Петър Крумов, режисьор 938. Петър Мичев, художник 939. Петър Пацев – поет 940. Петър Петров, поет и журналист 941. Петър Писарски, музикант 942. Петър Попдонев – аниматор 943. Петър Попзлатев – кинорежисьор 944. Петър Русев – режисьор, сценарист, актьор 945. Петър Станимиров – художник 946. Петър Стоянов, музикант 947. Петя Лунд – издател 948. Петя Миладинова – актриса, драматург, фотограф 949. Петя Тетевенска, журналист и сценарист на документални филми 950. Петя Тутева – актриса 951. Петя Янчева, учител 952. Пламен Ангелов, реставратор 953. Пламен Бейков – оперен артист и режисьор 954. Пламен Димитров, писател 955. Пламена Гетова, актриса 956. Полина Дуркова – UX/UI Дизайнер 957. Правдолюб Иванов, художник 958. Пресияна Панова – джаз певица 959. Рада Асенова, поет и писател 960. Рада Капралова – поетеса 961. Радианна Каранлъкова – учител 962. Радина Кърджилова, актриса 963. Радина Ралчева, комуникационен експерт 964. Радка Дамянова – детски учител 965. Радомир Иванов – рекламист и преподавател 966. Радосвета Бочукова – журналист и експерт по публични комуникации 967. Радослав Бимбалов, публицист 968. Радослав Ефтимов – декоратор 969. Радослав Симеонов скулптор, преподавател 970. Радослав Укалски – монтажист 971. Радослава Боор Даскалова, художник 972. Радостин Седевчев – художник 973. Радостин Христов-Стин, художник 974. Радостина Велкова – актриса 975. Радостина Рьомер – преводач, преподавател 976. Райна Атанасова, аниматор 977. Райна Гаврилова – преподавател 978. Райна Томова, сценарист и драматург 979. Райничка Данева – музикант 980. Райчо Ангелов – редактор 981. Рали Ралчев, оператор 982. Ралица Димитрова – режисьор 983. Ралица Зортева, архитект 984. Ралица Луканова, психолог, общественик 985. Ралица Чолакова, цигулар 986. Ремина Алексиева – психолог и учител 987. Ренета Рошкева, историк 988. Рени Врангова, актриса 989. Рени Григорова Евстатиева, писател 990. Роберт Леви – поет, антрополог 991. Роза Димитрова – учител 992. Роза Николова, актриса, режисьор, писател 993. Розалина Темелкова, публицист 994. Проф. Роксана Богданова, пианист 995. Росен Ангелов – журналист и редактор 996. Росен Белов – актьор 997. Росен Пенчев – актьор, режисьор, музикант 998. Росен Пирински, художник 999. Доц. Росен Русев, преподавател 1000. Роси Михова – журналист 1001. Росица Александрова – актриса 1002. Росица Вълканова, продуцент 1003. Росица Спасова, актриса 1004. Росица Стефанова, специалист по публична реч 1005. Росица Тодорова, преводач. 1006. Ружа Лазарова, писател 1007. Румен Бояджиев-син, композитор 1008. Румен Вачев – фотограф 1009. Румен Георгиев, семеен терапевт 1010. Румен Даскалов, преподавател 1011. Проф. Румен Даскалов, антрополог 1012. Румен Михайлов – актьор 1013. Румен Рачев, художник 1014. Румен Шомов – поет, писател, драматург 1015. Руми Абаджиева актриса 1016. Румяна Китанчева, художник 1017. Румяна Кожухарова, филолог 1018. Румяна Куманова, учител 1019. Румяна Николова, журналист 1020. Румяна Пашалийска, литературен историк и архивист 1021. Руслан Грудев-Роко – режисьор по монтажа 1022. Рут Колева, певица 1023. Самуел Финци, актьор 1024. Сашка Димитрова, хореограф 1025. Сашо Виолетов, художник 1026. Сашо Доинов-актьор 1027. Сашо Серафимов – поет 1028. Светла Василева – актриса 1029. Проф. Светла Колева, социолог 1030. Доц. Светла Маринова, преподавател 1031. Светла Маркова, филолог 1032. Светла Милчева – актриса, журналист 1033. Светла Чакърова – художник 1034. Светлана Байчинска – театровед 1035. Светлана Божкова – изкуствовед 1036. Светлана Георгиева-Дандарова, учител 1037. Светлана Лазарова, кинокритик, Институт за изследване на изкуствата – БАН 1038. Светлана Славкова, учител 1039. Светлана Янчева, актриса 1040. Светлин Велинов – художник 1041. Доц. д-р Светлозар Влайков, преподавател във ВТУ 1042. Светлозар Гиндянов – издател 1043. Светломир Никодимов – архитект 1044. Светломир Радев, актьор 1045. Светослав Нахум, писател 1046. Светослав Стоянов – режисьор 1047. Свобода Цекова, художник 1048. Севди Генов, писател 1049. Селма Чурукова-Лински – пианист, композитор 1050. Сергей Комитски – режисьор и писател 1051. Сиана Колибарова, комуникационен специалист 1052. Силва Рахнева, журналист 1053. Силвана Пишимарова – актриса 1054. Силвия Атипова, писател и журналист 1055. Силвия Борисова – преводач 1056. Силвия Иванова, преводач 1057. Силвия Калоянова, художник 1058. Силвия Недкова, публицист 1059. Силвия Папазова Баджинова – архитект 1060. Силвия Петкова, актриса 1061. Силвия Симеонова – певица 1062. Силвия Тодорова, учител 1063. Силвия Чолева, поет 1064. Симеон Вацов – журналист и литератор 1065. Симеон Венциславов – сценарист 1066. Симеон Владов – артист 1067. Симеон Дамянов – актьор 1068. Симеон Цончев, режисьор 1069. Симон Варсано, фотограф 1070. Симон Еди Шварц, режисьор и сценарист 1071. Симона Георгиева – оператор, режисьор 1072. Симона Здравкова, актриса 1073. Симона Йорданова – пианист и преподавател 1074. Сияна Янева – актриса 1075. Слав Кривошиев – художник 1076. Слав Ламбринов – продуцент 1077. Слав Недев, художник 1078. Слава Дойчева – режисьор 1079. Д-р Слава Янакиева, културолог 1080. Славка Цакова, детска учителка 1081. Славко Славов, художник 1082. Смилен Марков, преподавател по философия, ВТУ 1083. Снежа Стойчева Димитрова – учител 1084. Проф. Снежана Бойчева, преподавател 1085. Доц. д-р Снежана Великова, преподавател 1086. Снежана Гривчева – педагог 1087. Снежана Рудакова, учител 1088. Снежана Фурнаджиева – художник 1089. Снежанка Михайлова, писател и философ 1090. Соня Боянова, директор на гимназия 1091. София Грънчарова – художник 1092. Сребрина Тимофеева Георгиева, актриса 1093. Стамена Димова, учител 1094. Станимира Манолова, преподавател 1095. Станислав Грозданов, сценарист 1096. Станислав Кертиков – актьор 1097. Станислав Кондов – актьор 1098. Станислав Хвърчилков, китарист и композитор 1099. Станислава Николова – актриса 1100. Станка Калчева, актриса 1101. Стела Василева – художник 1102. Стефан Далчев – музикант и педагог 1103. Стефан Денолюбов, актьор 1104. Стефан Димитров, актьор и режисьор 1105. Стефан Добрев, актьор 1106. Стефан Иванов – поет 1107. Стефан Иванов, учител 1108. Стефан Икога, поет 1109. Стефан Командарев, режисьор 1110. Стефан Куцаров- кино и телевизионен оператор 1111. Стефан Паунов – преводач 1112. Стефан Стоянов, драматург и сценарист 1113. Стефан Сърчаджиев – актьор 1114. Проф. Стефан Цаковски, ФХФ при СУ 1115. Стефани Лечева – актриса 1116. Стефания Колева, актриса 1117. Стефка Стоянова – учител 1118. Стефка Янорова, актриса 1119. Стилиян Деянов, журналист 1120. Стилиян Иванов режисьор 1121. Проф. Стилиян Йотов, философ, СУ 1122. Стилиян Стоянов – актьор 1123. Стойка Стефанова, актриса и телевизионен водещ 1124. Стоян Алексиев, актьор 1125. Стоян Анов – режисьор 1126. Стоян Иванов Коджабашев–Тони, поет 1127. Стоян Михайлов – социолог 1128. Стоян Младенов, актьор 1129. Стоян Тончев, журналист 1130. Сузана Клинчарова, арфистка 1131. Събка Ненова, дизайнер 1132. Тамара Ганева-преподавател и преводач 1133. Таня Анастасова, журналист 1134. Таня Бояджиева – преподавател 1135. Таня Георгиева, учител 1136. Таня Гигова – актриса 1137. Д-р Таня Жоакимсман, актриса, режисьор, преподавател 1138. Таня Карбова, актриса и културен медиатор 1139. Таня Павлова – литератор 1140. Таня Петрова – издател 1141. Проф. дсн. Таня Чавдарова, социолог 1142. Татяна Даскалова-Митова, архитект 1143. Татяна Томова – актриса 1144. Теа Денолюбова, главен редактор 1145. Теди Русева – актриса, певица 1146. Тенко Славов – композитор, музикант 1147. Тео Ушев, режисьор 1148. Теодор Асенов, художник 1149. Теодор Бойков Батуров – певец 1150. Теодор Папазов – актьор 1151. Теодор Софрониев – Актьор 1152. Теодора Дончева – художник 1153. Теодора Лилян, фотограф 1154. Теодора Маркова, сценарист 1155. Теодора Николова, учител по история 1156. Теодора Панайотова, фотограф 1157. Теодора Цанкова, филолог 1158. Тереза Алексиева, културолог 1159. Тихомир Рачев – фотограф, режисьор. 1160. Тодор Анастасов – режисьор 1161. Проф. Тодор Кръстев, архитект 1162. Тодор Маринов Калев – физик 1163. Тодор Обрешков, архитект 1164. Тони Николов, философ 1165. Тоня Борисова – писател, актриса, филмов сценарист, педагог 1166. Тоня Горанова, художник 1167. Филип Андреев, режисьор 1168. Филип Седефчев – художник 1169. Филип Тодоров, продуцент 1170. Д-р Филип Фратев, химик и астроном, The University of Texas at El Paso 1171. Ханна Шварц- сценограф 1172. Хели Мандил – преводач 1173. Ховсеп Дикран – оркестров диригент 1174. гл. ас. д-р Христина Дякова – сценограф, преподавател 1175. Христина Карагеоргиева, преводач и журналист 1176. Христина Моцова – учител 1177. Христина Пенкова, актриса 1178. Христо Буцев, журналист 1179. Христо Гърбов, актьор 1180. Христо Иванов – актьор и режисьор 1181. Христо Калоянов – куратор, критик 1182. Христо Луков, журналист и редактор 1183. Христо Минчев – музикант 1184. Христо Пъдев –актьор 1185. Христо Узунов, актьор 1186. Христо Христов, автор 1187. Д-р инж. Христомир Йорданов, университетски преподавател 1188. Христофор Божилов – продуцент 1189. Царимира Георгиева – художник и педагог 1190. Цвета Брестничка, писател 1191. Цвета Кирилова – испанист, учител и преводач 1192. Цвета Стоянова, художник 1193. Цветан Цветански – преподавател 1194. Цветана Арангелова – журналист 1195. Цветана Манева, актриса 1196. Цветана Платиканова – актриса и педагог 1197. Цвете Василева Янева, режисьор 1198. Цветелина Найденова – музикант 1199. Цветелина Русалиева – художник и дизайнер 1200. Цветелина Цветкова, писател 1201. Цветина Петрова – актриса 1202. Цветко Стаменов Димитров – художник 1203. Цветозар Томов Томов, социолог 1204. Цветозар Цаков – журналист 1205. Цветомир Лазаров, актьор 1206. Цветомир Цанков, музикант 1207. Цветомира Пашова – езиковед, преподавател 1208. Цвятко Остоич, художник. 1209. Цена Михалева – музикант и преводач 1210. Ценка Иванова Цачева, физик 1211. Ценка Кучева, учител 1212. Ценка Стойчева, писател 1213. Цено Вутов – моден дизайнер 1214. Цеца Георгиева, художник 1215. Цеца Иванова Георгиева, литератор 1216. Чавдар Аладжов – преводач 1217. Чавдар Аначков, философ 1218. Чавдар Бозаджиев – актьор 1219. Чавдар Гюзелев, сценограф 1220. ст.н.с. д-р Чавдар Йорданов, икономика 1221. Проф. Чавдар Кръстев, режисьор и преподавател 1222. Чавдар Ценов – писател 1223. Чайка Петрушева – сценограф 1224. Д-р Щилияна Халачева-Русева, университетски преподавател 1225. Юлиан Жилиев, преводач 1226. Юлиана Тончева – медиен експерт, (бивш) журналист 1227. Юлия Владимирова, културолог и журналист 1228. Юлия Дивизиева – писател 1229. Юлия Петкова, редактор и журналист 1230. Юлия Спиридонова, писател 1231. Юлиян Атанасов, оператор 1232. Юлиян Вергов, актьор 1233. Юлияна Войкова-Найман сценограф 1234. Юри Лазаров, журналист 1235. Юри Танов, архитект 1236. Явор Бахаров, актьор 1237. Явор Весков Зехиров – актьор 1238. Явор Гаджев, актьор 1239. Явор Гърдев, режисьор 1240. Явор Димитров, психиатър 1241. Явор Калъчев – режисьор и аниматор 1242. Явор Караиванов – актьор 1243. Явор Кирин – поет, композитор 1244. Явор Милушев, актьор 1245. Ян Лесневски, музикант 1246. Яна Аргиропулос, графичен дизайнер 1247. Яна Генова, културен мениджър 1248. Яна Добрева, драматург 1249. Яна Лозева, фотограф 1250. Яна Титова, режисьор, актриса 1251. Яна Трифонова – илюстратор 1252. Яна Цветкашка – артист 1253. Янко Митев – куклен актьор, драматург, режисьор 1254. Ясен Григоров, филмов режисьор 1255. Ясен Гюзелев-художник 1256. Ясен Димитров, музикант