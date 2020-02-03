iNews Novinite Econ Jenite Div Sporta FitWell Sportuvai Peika Programata Doctoronline Get News in English
Днес  (23)  |  Вчера  (32)  |     |   
Топ теми
Мигранти
Brexit
Китайският коронавирус

2118 училища са в грипна ваканция от днес

Учебни занятия се провеждат само в областите Монтана и Габрово

по статията работи: iNews.bg | 03.02.2020 | 13:45
2118 училища са в грипна ваканция от днес
дарик
Повече за:

В 20 области в страната е преустановен учебният процес днес, като не се учи в 2118 училища и девет детски градини. Частично са преустановени учебните занятия в 6 области. Не се учи в област Кюстендил в 26 училища, в област Ловеч - в 7, в област Разград - в 55, в област Смолян - в 35, в област Хасково - в 68, и в област Шумен – в 24 училища. Не се провеждат занимания и в 9 детски градини в област Разград - в общините Самуил, Кубрат, Лозница и Завет. Учебни занятия се провеждат само в областите Монтана и Габрово.


Още от България

2118 училища са в грипна ваканция от днес
2118 училища са в грипна ваканция от днес
Манолова: Бюджетът на София за 2020 г. е бюджет на спиралата на повишаване на данъците
Манолова: Бюджетът на София за 2020 г. е бюджет на спиралата на повишаване на данъците
Съюзът на съдиите в България призова ВСС да обсъди СРС-тата с Радев
Съюзът на съдиите в България призова ВСС да обсъди СРС-тата с Радев
Ето как хакери печелят от смъртта на Коби Брайънт
Ето как хакери печелят от смъртта на Коби Брайънт
Почина филмовият композитор Иван Стайков
Почина филмовият композитор Иван Стайков
Прокурори и експерти описват вещи от колекцията на Божков
Прокурори и експерти описват вещи от колекцията на Божков
Заповедите за незабавна защита от домашно насилие са скочили четирикратно през 2019 г.
Заповедите за незабавна защита от домашно насилие са скочили четирикратно през 2019 г.
Километър от водопровода към Перник е готов
Километър от водопровода към Перник е готов
Добави коментар
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
WebKBD

Водещи

Манолова: Бюджетът на София за 2020 г. е бюджет на спиралата на повишаване на данъците
Манолова: Бюджетът на София за 2020 г. е бюджет на спиралата на повишаване на данъците
03.02.2020 | 13:30
Пикът на разпространението на новия коронавирус в Китай ще настъпи след 10-14 дни
Пикът на разпространението на новия коронавирус в Китай ще настъпи след 10-14 дни
03.02.2020 | 13:15
Съюзът на съдиите в България призова ВСС да обсъди СРС-тата с Радев
Съюзът на съдиите в България призова ВСС да обсъди СРС-тата с Радев
03.02.2020 | 12:50

хороскоп

Зодия Водолей
21 януари – 19 февруари

Овен Телец Близнаци Рак Лъв Дева Везни Скорпион Стрелец Козирог Водолей Риби

ТВ програма

Кино

  • Сега Славянската цивилизация...
  • 14:00 Малки истории
  • 14:15 Телепазарен прозорец
  • 14:30 Приключенията на Илайъс анимационен...
  • 14:45 Сид - дете на науката 2 анимационен...
  • 15:10 Магна Аура, изгубеният град тв филм
  • 15:40 Телепазарен прозорец
  • 16:00 По света и у нас
виж пълната програма
  • Сега Премиера: "Обещание" - сериал, еп.4
  • 15:00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,...
  • 16:00 "Спасители в планината" - сериал,...
  • 17:00 bTV Новините
  • 17:30 "Лице в лице" - публицистично...
  • 17:50 Спорт тото
  • 18:00 Премиера: "Свободен дух" - сериал,...
  • 19:00 bTV Новините - централна емисия
виж пълната програма
  • Сега "Остани с мен" (премиера) - сериен...
  • 15:00 "Черна роза" (премиера) - сериен...
  • 16:00 Новините на NOVA
  • 16:10 "Плюс - Минус" - публицистично...
  • 17:00 "Намери ме" (премиера) - сериен филм
  • 18:00 "Семейни войни" (премиера) -...
  • 19:00 Новините на NOVA - централна емисия
  • 20:00 "Черешката на тортата" - предаване...
виж пълната програма

Коментирай това »

Пръст от цяла България носят в търновскатата Църква "Св. Никола" от ВМРО
Пръст от цяла България носят в търновскатата Църква "Св. Никола" от ВМРО
Това ще стане по време на тържествената сесия на парламента утре в старопрестолния град

Анкета