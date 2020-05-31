iNews Novinite Econ Jenite Div Sporta FitWell Sportuvai Peika Programata Doctoronline Get News in English
Днес  (8)  |  Вчера  (20)  |     |   
Топ теми
Мигранти
Brexit
Китайският коронавирус

4 големи квартала в София остават без топла вода за 2 месеца

Вижте къде:

по статията работи: iNews.bg | 31.05.2020 | 09:30
4 големи квартала в София остават без топла вода за 2 месеца
pixabay.com
Повече за:

От "Топлофикация София" съобщиха, че поради извършване на реконструкции се налага цялостно спиране на топлоподаването в кварталите "Студентски град”, "Витоша”, "Малинова долина” и "Дървеница” за периода от 15 юни до 15 август.

Без подаване на топла вода в кв. "Дървеница" ще бъдат "УСБАЛ по Онкология” ЕАД и всички стопански абонати: бл. №№ 2, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 21, 23, 28, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49; ул. "Дъбница” бл. №№ 3А, 5, 7, 11, 16, 18, 20; ул. "Константин Игнатов” бл. №№ 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8; ул. "Айдемир” бл. № 13; ул. "Проф. Стоян Киркович” бл. №№ 1, 1А, 3, 5, 12, 25, 27; ул. "Андрей Ляпчев” бл. №№ 7, 9, 11; ул. "Яна” бл. №№  1, 2, 4; ул. "Белимел” бл. №№ 4, 10, 24; ул. "Иван Боримечка” бл. № 22; ул. "Климент Охридски” №№ 5, 7, 9, 25, 27; бул. "Св. Климент Охридски” № 3 – "СОФАРМА", № 1 ул. "Дъбница” № 3 – 55 СОУ - Нова сграда, ул. "Дъбница” № 3 - 55СОУ - Стара сграда; ул. "Равногор” №№ 2 и 4; ул. "Илия Димушев” № 1, ул. "Трайко Станоев” № 2, ул. "Пловдивско поле" №№ 11 и 15;

Без подаване на топла вода в кв. "Судентски град" ще бъдат всички общежития от бл. № 1 до бл. № 61; всички сгради на университети на НСА, УНСС, МГУ, ЛТУ, ХТМУ, ТУ, зала "Октомври”, какво и всички стопански и жилищни сгради в квартала;

Без подаване на топла вода в кв. "Витоша" ще бъдат - Стол 15, Спортен комплекс "Октомври”, Бизнес център Интелект, Радиохимия, Бл. № 4А, ул. "Иван Багрянов" № 19, МГИ Лаборатория, Библиотека, Музей, Стол, Геопроучвателен ф-т, Хранителен Блок, инв. Д-я, Музейко, ТУ блок № 11, блок № 12, Тенис база, Общежитие бл. №№ 1, 2, 3, 4, 5 /община/, 6, Стол № 17, Хотел "Витоша”, Инвитро болница, ул. Росарио № 2, бул. "Г. М. Димитров" № 38, ул. "Никола Габровски" № 90, № 102А, хотел "Вега”, ул. "Христо Данов" №№ 11, 15, 17, НХА приложни изкуства, ул. "акад. Йордан Трифонов" №№ 4, 6, 6А, 8, 1, 3, 5, 7, 11, ул. "проф. Христо Вакарелски" №№ 1, 3, 5, 5А, както и бл. №№ 1, 2, 3, 5Б, 6, 7, 9, 11, ул. "проф. Георги Златарски" №№ 3, 5, 18 и бул. "Симеоновско шосе" № 9;


Още от България

Борисов инспектира строителството на спортния комплекс "Арена" в Бургас
Борисов инспектира строителството на спортния комплекс "Арена" в Бургас
Математикът oт Щаба даде яснота кога ще приключи пандемията от COVID-19
Математикът oт Щаба даде яснота кога ще приключи пандемията от COVID-19
4 големи квартала в София остават без топла вода за 2 месеца
4 големи квартала в София остават без топла вода за 2 месеца
Облачността ще бъде по-често значителна
Облачността ще бъде по-често значителна
Скандалният списък с имена и крупни суми е намерена у единия от братя Бобокови
Скандалният списък с имена и крупни суми е намерена у единия от братя Бобокови
Горанов и други министри и заместници разпитвани по делото срещу Божков
Горанов и други министри и заместници разпитвани по делото срещу Божков
10 получиха обвинения за незаконен внос на боклуци
10 получиха обвинения за незаконен внос на боклуци
Рестарт и за изложения, конференции и други публични мероприятия
Рестарт и за изложения, конференции и други публични мероприятия
Добави коментар
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
WebKBD

Водещи

Учен: Вирус от ферми за пилета ще унищожи половината човечество
Учен: Вирус от ферми за пилета ще унищожи половината човечество
31.05.2020 | 10:30
Теменужка Петкова: До средата на юли ще са ясни надвзетите средства за газ и парно
Теменужка Петкова: До средата на юли ще са ясни надвзетите средства за газ и парно
31.05.2020 | 10:45
Борисов инспектира строителството на спортния комплекс "Арена" в Бургас
Борисов инспектира строителството на спортния комплекс "Арена" в Бургас
31.05.2020 | 10:15

хороскоп

Зодия Близнаци
22 май – 21 юни

Овен Телец Близнаци Рак Лъв Дева Везни Скорпион Стрелец Козирог Водолей Риби

ТВ програма

Кино

  • Сега Денят започва с Георги Любенов
  • 11:00 Отблизо
  • 11:55 Препрочитаме Вазов кампания на...
  • 12:00 По света и у нас
  • 12:30 Домът на вярата Отец Ясен и...
  • 13:00 Библиотеката
  • 14:00 БГ рок симфони концерт на...
  • 15:30 Сватбеният танц игрален филм...
виж пълната програма
  • Сега "Тази събота и неделя" - актуален...
  • 11:00 "Търси се" - токшоу с водещи Меги и...
  • 12:00 bTV Новините - обедна емисия
  • 12:30 "Любимци" - сериал, еп.16
  • 13:00 "Любов и милосърдие" - биографичен,...
  • 15:30 "Истински истории" /п./ -...
  • 16:30 "Помощ 112" /п./ - риалити поредица
  • 17:00 "120 минути" - публицистично...
виж пълната програма
  • Сега "Събуди се" - предаване
  • 11:00 "Съдебен спор" - предаване на NOVA,...
  • 12:00 Новините на NOVA
  • 12:30 "С вкус на любов" - с уч. на Линдзи...
  • 14:15 "Идеалното момиче " - с уч. на Анна...
  • 16:00 Неделята на NOVA - публицистично...
  • 19:00 Новините на NOVA - централна емисия
  • 19:20 Темата на NOVA
виж пълната програма

Коментирай това »

Пръст от цяла България носят в търновскатата Църква "Св. Никола" от ВМРО
Пръст от цяла България носят в търновскатата Църква "Св. Никола" от ВМРО
Това ще стане по време на тържествената сесия на парламента утре в старопрестолния град

Анкета

Адекватно ли действа държавата по отношене на COVID-19?
Резултати | Архив