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4626 новоустановени и 105 починали с К-19 за последното денонощие

За последните 24 часа са регистрирани 95 нови случая на 23 лекари, 22 медицински сестри, 24 санитар, 25 друг медицински персонал

по статията работи: iNews.bg | 18.02.2022 | 08:30
4626 новоустановени и 105 починали с К-19 за последното денонощие
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Повече за:

Ковид-сводка, подадена от Единния инфо портал:

Брой на направени PCR и антигенни тестове - 25 051 

Новозаразени в страната - 4626 

Процент на положителните тестове - 18,5%

Излекувани за денонощието - 9866

Общ брой излекувани - 772 388

Хоспитализирани - 5545

Настанени в интензивни сектори - 588

Брой на починалите за денонощието -  105 

Общ брой на починалите - 34 884 

За последното денонощие са регистрирани 95 нови случая на 23 лекари, 22 медицински сестри, 24 санитар, 25 друг медицински персонал.

Заразени по Oбласти: 

София (столица) - 989

Варна - 740

Бургас - 420

Пловдив - 382

Стара Загора - 209

Плевен - 153

Враца - 153

Велико Търново - 124

София - 117

Русе - 110

Шумен - 106

Хасково - 105

Добрич - 102

Пазарджик - 99

Търговище - 86

Силистра - 84

Перник - 76

Ямбол - 70

Сливен - 67

Благоевград - 64

Кюстендил - 61

Монтана - 61

Разград - 59

Габрово - 59

Ловеч - 42

Смолян - 39

Видин - 28

Кърджали - 21.


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