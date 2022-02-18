4626 новоустановени и 105 починали с К-19 за последното денонощие

Ковид-сводка, подадена от Единния инфо портал:
Брой на направени PCR и антигенни тестове - 25 051
Новозаразени в страната - 4626
Процент на положителните тестове - 18,5%
Излекувани за денонощието - 9866
Общ брой излекувани - 772 388
Хоспитализирани - 5545
Настанени в интензивни сектори - 588
Брой на починалите за денонощието - 105
Общ брой на починалите - 34 884
За последното денонощие са регистрирани 95 нови случая на 23 лекари, 22 медицински сестри, 24 санитар, 25 друг медицински персонал.
Заразени по Oбласти:
София (столица) - 989
Варна - 740
Бургас - 420
Пловдив - 382
Стара Загора - 209
Плевен - 153
Враца - 153
Велико Търново - 124
София - 117
Русе - 110
Шумен - 106
Хасково - 105
Добрич - 102
Пазарджик - 99
Търговище - 86
Силистра - 84
Перник - 76
Ямбол - 70
Сливен - 67
Благоевград - 64
Кюстендил - 61
Монтана - 61
Разград - 59
Габрово - 59
Ловеч - 42
Смолян - 39
Видин - 28
Кърджали - 21.