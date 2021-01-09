753 новозаразени с К-19 и 8 процента положителни проби за последното денонощие

- 753 новозаразени (PCR 472, БТА 281), общо
- 7,63% от 9871 проби (PCR 6481, БТА 3390)
- 65 912 активни случаи, 17 525 карантинирани
- 37 новозаразени медици, 28 новозаразени деца
- 4 186 хоспитализирани (-64), 380 интубирани (+3)
- 61 починали, 8 078 общо
- 3 831 освободени от карантина и "излекувани", 134 022 общо
- 2 238 нововаксинирани, 13 355 общо
По области:
Благоевград 37, Бургас 37, Варна 58, Велико Търново 33, Видин 9, Враца 45, Габрово 11, Добрич 22, Кърджали 33, Кюстендил 6, Ловеч 2, Монтана 10, Пазарджик 31, Перник 17, Плевен 33, Пловдив 44, Разград 3, Русе 27, Силистра 0, Сливен 20, Смолян 7, София 18, София (столица) 161, Стара Загора 33, Търговище 17, Хасково 26, Шумен 9, Ямбол 4.