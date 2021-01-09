753 новозаразени с К-19 и 8 процента положителни проби за последното денонощие

Коронавирусът у нас продължава да взима много човешки животи, което поставя страната ни на второ място по смъртност в ЕС. По този черен показател пред нас е само Хърватия. Лихтенщайн също, но държавата джудже няма как по никакъв начин да е отправна точка поради малкото си население.

Иначе статистиката за последните 24 часа е следната: