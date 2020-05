PRWeek обяви Максим Бехар за най-добър PR професионалист в Европа

Максим Бехар бе обявен днес от американското списание PRWeek за най-добър PR професионалист в Европа. Той е главен изпълнителен директор на водещата PR компания M3 Communications Group, Inc., както и Президент на Световния комуникационен форум в Давос, Швейцария.



Наградата бе обявена рано сутринта на специална онлайн церемония на престижния международен конкурс PRWeek Global Awards 2020, организиран от най-авторитетното издание за публични комуникации в света PRWeek.



Oсвен PR специалист с дългогoдишен опит и бивш Президент на най-влиятелната PR организация в света ICCO, Максим Бехар е и автор на една от най-добрите книги за PR в момента – "Световната PR революция". Издадена първоначално в САЩ, книгата постигна забележителен успех и в продължение на две седмици бе на първо място по продажби сред новите заглавия в секциите PR, Sales & Marketing и Career Advises на Amazon.com. Максим Бехар е и единственият българин, вписан в Стената на славата на Световната PR организация ICCO.



"За мен е чест, че получавам толкова престижно отличие, което не само е висока оценка за моята работа, но най-вече признание за България и за моя екип в компанията. С тази награда доказваме, че българският бизнес се развива в правилната посока и има потенциал да бъде още по-успешен. В ситуацията, в която се намира светът в момента, ролята на качествените комуникации е по-важна от всякога и затова аз и екипът ми ще продължаваме да полагаме усилия, за да правим PR индустрията още по-иновативна и ефективна", коментира Максим Бехар, CEO на М3 Communications Group, Inc.



Победителите в PRWeek Global Awards 2020 се избират от жури, съставено от доказани експерти в бранша от цял свят. Част от големите печеливши в конкурса вече бяха оповестени по време на онлайн церемония, излъчвана пряко от Лондон, като утре и в сряда ще бъдат обявени и победителите в останалите категории.



Обявяването на наградата на Максим Бехар можете да гледате тук. Подробна информация за конкурса ще откриете тук, а цялата церемония от днес – тук.



За Максим Бехар

Максим Бехар е български бизнесмен, журналист и дипломат и възпитаник на Harvard Kennedy School. Той е основател и Главен изпълнителен директор на водещата българска PR компания M3 Communications Group, Inc., както и Председател на Борда на Световния комуникационен форум в Давос, Швейцария. Максим Бехар е Почетен генерален консул на Република Сейшели в България. В края на 2017 г. приключи своя мандат като Президент на Световната PR организация ICCO. Книгата му "Световната PR Революция", издадена първо в Съединените щати, е оценявана като една от най-добрите в света в областта на PR-a през последните години.



За M3 Communications Group, Inc.

M3 Communications Group, Inc., партньор за България на водещата световна PR компания – Hill+Knowlton Strategies, част от WPP Group, осигурява широк спектър от услуги в областта на публичните комуникации – комуникационни стратегии, връзки с медиите, кризисен мениджмънт, дигитални услуги и услуги в сферата на социалните медии, маркетингови концепции, медия мониторинг, уеб и др. Основателят на компанията и изпълнителен директор Максим Бехар има повече от 25 години богат опит в областта на публичните комуникации и е световно признат като експерт по комуникации. Компанията е носител на десетки международни и местни награди: 3 пъти Агенция на годината в България - 2011, 2016 и 2018, най-добра консултантска компания в Източна Европа за 2012 според The Holmes Report, най-добра PR компания в света според The Stevie Awards и много други.