Restart Life Fest открива летните столични забавления на 3 и 4 юли

Мечтата на голяма част от хората да се върнат към нормалното ежедневие, изпълнено с разнообразни забавления, се материализира този уикенд в София. Restart Life Fest открива сезона на стрийт фестивалите в столицата на 3 и 4 юли, като ще посрещне своите гости на стадион "Юнак", спазвайки всички правила за безопасност. На място ще бъдат допускани хора до запълване на максималната бройка за локацията, препоръчана от Министерството на здравеопазването в пълен синхрон с новата нормалност.

Организаторите ще поднесат дългоочакваното продължение на най-вкусното пловдивско събитие Mood for food, този път на софийска земя, събирайки на едно място вкусове от любими ресторанти, пивки бири и коктейли, много музика и забавление за малки и големи. Фестивалът има за цел да ни изпълни с положителни емоции като предизвика сетивата ни с най-добрата храна на колела от познатите Skapto, Burgers on the road, Lolly, Chilli Hills Burning Van, Mangia Van, Boom Burgers и много други.

Очаква ни наситена програма от разнообразни забавления. Фестивалът ще започне на 03 юли (петък) с DJ Funkster и ще продължи с храна за душата – обичаната от всички "Пощенска кутия за приказки" и премиерното представяне на книгата "Петък точно в пет" на Китодар Тодоров. Вечерта ще завърши подобаващо с лайв концерта на So Called Crew - Жлъч, Григовор и Гена.

Тези от вас, които планират да се присъединят в съботната сутрин, ще бъдат подобаващо възнаградени от със знаковото шкембе на Grindhouse точно в 11.00 часа. Очаква ви прословутото надяждане с люто, организирано от Chilli Hills, Джага турнира на крафт бирата Cohones и още много забавления.

Високото музикалното настроение в сърцето на София ще поддържат DJ Skill и DJ дуото Booty Beatz, а за финал на вечерта се подгответе за неповторимите изпълнения на любимите на всички групи - P.I.F. и Остава.

Изберете билет за посещение през двата дни на стойност 20лв., за да сте сигурни, че не сте пропуснали нищо от първия летен фестивал на София.

Билети можете да закупите на място, като еднократният билет е на цена 15лв, а за децата до 7-годишна възраст входът е свободен.

Не пропускайте старта на летните фестивални дни! За допълнителна информация и ъпдейти около Restart Life Fest следете Facebook събитието ТУК.

Очакваме ви там!