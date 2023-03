US посолството на страницата си във Фейсбук:

Присъединете се към нас на 10 март от 15:00 ч. за разговор на живо във Facebook с нашите консулски служители. Ние ще отговорим на вашите въпроси относно Лятната програма за работа и пътуване в САЩ (SWT).

Join us on March 10th at 3 p.m. for a Facebook live chat with our Consular officers. We will answer your questions on Summer Work Travel.