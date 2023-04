eMAG с отличие за съотношение качество-цена

eMAG беше отличен и получи Best Buy Award, след вот на онлайн потребители, част от независимо проучване на пазара в България, проведено от международната сертификационна асоциация ICERTIAS. Учредената в Швейцария компания се занимава с пазарни изследвания, чрез които открива и сертифицира организации, фирми, продукти и услуги с високо качество. Отличието Best Buy Award се присъжда от ICERIAS, където на база на тяхно собствено потребителско проучване го определят за ясен индикатор, че продуктите и услугите на дадена компания отговарят на високи стандарти за качество, като същевременно са на разумни цени. Сертифицирането става след количествено проучване на пазара по иновативната методология CAWI - DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing – Deep Mind Awareness). eMAG получава приз Best Buy Award за съотношение цена-качество в категория "онлайн магазин”, след като събира най-много брой гласове в независимо проучване сред 1200 пълнолетни онлайн потребители в България, отговорили на въпроса "Кой интернет магазин за пазаруване онлайн според личния Ви опит предлага най-доброто съотношение цена-качество на българския пазар”. Отличието се присъжда на всеки две години и взема предвид личния клиентския опит и мнение, удовлетворение и впечатления, за да оцени връзката между цена и качество. "Чест е да получим тази висока оценка от потребителите, потвърждаваща, че усилията ни да предлагаме висококачествени продукти на добри цени и първокласно потребителско изживяване, отговарят на техните нужди и изисквания. Оптималното съотношение цена-качество е ключово за успеха на всеки бизнес и в eMAG неизменно се стремим да го осигуряваме, стъпвайки на иновации, технологии и инвестиции. Best Buy Award е знак за доверието на клиентите, което сме спечелили и което ще продължим да оправдаваме", каза Силвиу Гугуи, управител на eMAG България. В България eMAG оперира от 11 години, за което време се доказва като водеща компания в сферата на електронната търговия в страната, предлагайки широка гама продукти, добри цени и атрактивни промоционални кампании. На платформата на eMAG в България се предлагат над 3 250 000 артикула от различни категории чрез модерни и иновативни практики в сектора, гарантиращи отлично потребителско изживяване при търсене, поръчка, плащане и доставка. Част от платформата е и eMAG Marketplace – екосистема, която дава на производители и търговци достъп до инфраструктура на цифровата икономика, богат опит и ресурси, широка база от потенциални клиенти, както и инструменти за обучение. Българският eMAG Marketplace предоставя на вече над 6 000 онлайн търговци канал за реализиране на техните продажби у нас и в чужбина. Доброто съотношение качество-цена, предлагано от eMAG, се постига чрез непрекъснати иновации и усъвършенстване на процесите, инвестиции в хора, инфраструктура и технологии и развиване на различни канали за продажби. По този начин eMAG отговаря на нуждите на потребителите, осигурявайки им отлично изживяване и множество предимства на сайта, мобилното приложение и в трите си шоурума в страната. За eMAG: Основана през 2001 г. в Румъния, eMAG е водеща платформа за онлайн търговия на дребно с дъщерни дружества в България и Унгария. В продължение на над 20 години компанията постоянно инвестира в услуги, базирани на технологии, които помагат на клиентите да спестят време и пари. На платформата на eMAG в България се предлагат повече от 3 250 000 артикула от различни категории, включително смартфони, джаджи, телевизори, лаптопи, домакински уреди, продукти за бебета и играчки, стоки за дома и градината, за красота и лична грижа, за автомобила, мода и спорт; над 250 000 от продуктите на платформата се предлагат от eMAG и над 3 000 000 от над 6000 Marketplace търговци. eMAG.bg е шопинг дестинация, предлагаща удобно пазаруване чрез възможност за доставка до над 3000 точки за получаване (куриерски офиси, клоновете на Български пощи, easybox), с множество опции за плащане (онлайн, потребителски кредит, наложен платеж) и удобно мобилно приложение. www.emag.bg