Астрономи предупреждават: Утре идва силна геомагнитна буря

Астрономите предупреждават за очаквана силна геомагнитна буря, която ще ни връхлети днес и утре.

През следващите часове планетата ни ще попадне в обсега на поредна геомагнитна буря. Според данните от Националната агенция за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA), тя ще е от клас G3. Възможно е да се усили до G4, предупреждават учените.

Нека да припомним, че магнитните бури са разделени на пет категории - G1 "слаб", G2 "среден", G3 "силен", G4 "много силен" и G5 "изключително силен".

NOAA Kp index breakdown

May 11 May 12 May 13

00-03UT 3.67 4.67 (G1) 3.00

03-06UT 3.00 5.67 (G2) 3.67

06-09UT 3.00 4.67 (G1) 2.67

09-12UT 3.67 4.00 2.33

12-15UT 4.67 (G1) 3.33 1.67

15-18UT 7.00 (G3) 3.67 2.33

18-21UT 5.33 (G1) 3.00 2.67

21-00UT 6.00 (G2) 2.67 2.33

Очакваната магнитна буря се очаква да премине по нашите географски ширини на 11 май към 18 часа до сутринта на 12 май , сочат данните на Meteo Balkans.

Причината за очакваната магнитна буря е отделената плазма от слънчевото петно AR3296. През следващите часове е възможно да има смущения в комуникациите и навигационните системи и дори проблеми с интернет връзката в Европа , Канада и Аляска!

Причина за очакваната серия от геомагнитни бури е многократното изригване на слънчевото петно AR3296.

В събота на 7 май около 01:34 часа българското време беше регистрирано слънчево изригване, но от клас М1.3 от слънчевото петно AR3296.

Няколко часа по-късно отново беше засечено по-силно изригване.

На 8 май (понеделник) около 23:22 часа българското време, но този път от клас М2.7.Отново от слънчевото петно - AR3296.Изригването беше придружено от изхвърляне на коронарна маса със скорост от 520-600km/s.

На 9 май (вторник ) Слънчево петно ​​AR3296 отново отприщи, но този път двойно слънчево изригване, като интензивността на изригване беше от клас М 4,2 и М4.7.

Какво може да ни причини магнитната буря?

Обикновено смущенията, породени от нея, влияят неблагоприятно на възрастните и на хората със слаб имунитет. Хората, които са чувствителни към тези явления, могат да почувстват отпадналост, главоболие, неразположение, колебание в кръвното налягане и слаба концентрация.

Какво представлява геомагнитната буря ?

Геомагнитните бури представляват големи и резки смущения в стойностите на Земното магнитно поле, причинени от взаимодействието му със слънчевия вятър. Когато се наблюдава изригване от някоя от активните области на Слънцето, в междупланетното пространство се отделя поток от плазма, който се изстрелва със скорост между 600 и 900 км/сек. Обикновено около два дни са необходими на този поток да достигне Земята. Заредени частици успяват да проникнат през полярните области и да предизвика образуването на мощни токови системи около екватора и полярните кръгове.

Как да се предпазим?

При геомагнитни бури лекарите съветват да се спазва режим на хранене с плодове и зеленчуци, без животински мазнини. Доста помага и пиенето на повече вода. Прекарайте няколко часа навън, но и не прекалявайте с разходките.

Не е препоръчителна консумацията на тежка храна, както и продължително застояване в затворени помещения без чист въздух.