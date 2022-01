Определиха най-опасните за мозъка напитки

Американските диетолози посочиха напитките, които при прекомерната им консумация стават опасни за мозъка и може да причинят преждевременното му стареене, пише Eat This, Not That!

Експертите смятат, че прекомерната консумация на алкохол, сладки напитки и кафе може да повлияе неблагоприятно на мозъчните функции.

"Големите количества алкохол бързо убиват мозъчни неврони, така че редовното пиене може сериозно да го увреди", предупреждава д-р Уилям Лий. Докторът добави, че мозъкът е в състояние да се възстанови от големи дози алкохол, ако рядко попаднат в тялото. Въпреки това, ако се напивате редовно, токсичните ефекти на алкохола се натрупват, което може да доведе до сериозно когнитивно увреждане. Освен това Лий предупреди да не пиете алкохолни напитки на празен стомах, тъй като яденето забавя усвояването на алкохола и дава на тялото повече време да го разгради. Експертите опровергаха и мита, че умереното пиене всеки ден не е вредно за здравето. Според Nature Scientific Reports, умереното пиене, до 3 чаши вино за жените и до 4 за мъжете, също води до свиване на мозъка.

Други напитки, които могат да повлияят неблагоприятно на мозъчната функция, са напитките с високо съдържание на захар. Докато глюкозата е от съществено значение за нормалната мозъчна функция, при твърде големи количества тя може да доведе до когнитивно увреждане, особено при хора с диабет.

"Това заболяване води до стесняване на кръвоносните съдове, което намалява притока на кръв към мозъка", обясни диетоложката Тара Томаино. За постепенно намаляване на големите дози захар тя препоръчва да разреждате любимите си напитки с вода и постепенно да намалявате количеството захар в тях.

Д-р Серина Пуун напомни, че кафето също може да бъде опасно за мозъка. Малките количества кофеин са полезни за когнитивната функция, но твърде много кофеин може да има обратен ефект. "Проучванията показват, че пиенето на повече от шест чаши на ден води до свиване на мозъка и риск от деменция", каза Пуун.

Тя припомни също, че е важно всеки ден да се пие достатъчно чиста вода, тъй като мозъчната тъкан се състои от 70 процента от нея. Пуун цитира проучвания, които показват, че дехидратацията води до отслабена мозъчна функция. Тя допълни, че човек с тегло 68 килограма трябва да приема около 4,2 литра течности на ден за нормалното функциониране на целия организъм.

По-рано диетолози от САЩ разкриха опасностите от честото пиене на вино за жените. Според специалисти виното може да причини развитието на определени форми на рак.