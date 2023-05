Кой поръча екзекуцията на Красимир Каменов-Къро

Убийството на Красимир Каменов-Къро разнесе миризма от блатото на мафиотските мрежи в България. А връзките на застреляния с други лица звучат като "Who is Who" на подземния свят в България. Кой поръча екзекуцията му?

Убийството на Красимир Каменов-Къро разнесе миризма от блатото на мафиотските мрежи в България. А връзките на застреляния с други лица звучат като "Who is Who" на подземния свят в България. Кой поръча екзекуцията му?

За зеленчуковата борса в столичния квартал Слатина и още 12 паркинга в София ще се търси нов собственик, след като издирваният с червена бюлетина от Интерпол Красимир Каменов-Къро беше разстрелян в дома си в Южна Африка. Свързаният с групировката ВИС-2 живееше извън България от повече от 15 години, но имаше голям бизнес на светло в родината си и отнесе много тайни със себе си - както и други преди него като Самоковеца и Поли Пантев.

Например на кого е плащал, за да се сдобие с тържището и паркингите, а и да сложи ръка на вратата на Европа към Изтока - ГКПП "Капитан Андреево”.Е, сега корумпираните могат да си отдъхнат и да харчат спокойно след екзекуцията на Каменов - освен ако няма уличаващи ги документи.

Пред БНР разследващият журналист от сайта BIRD Димитър Стоянов допусна, че Каменов е дал показания пред чужда юрисдикция в последната половин година "във връзка с ключови криминални случаи с международен елемент”. Няма информация дали те са свързани с криптопирамидата OneCoin и разследванията за пране на стотици милиони долари чрез тази схема, водени от американските служби. Криптокралицата Ружа Игнатова изчезна през 2017 г., на летището в Атина и оттогава от нея няма никаква следа.

Няма официална версия

Убийството на Красимир Каменов-Къро предизвика куп неофициални версии - дали е свързано с разчистване на сметки заради дрога в Южна Африка или има връзка със събитията в България. Преди време прокуратурата уличи Каменов заедно с други, сред които и бившият собственик на КТБ Цветан Василев, в заговор за отстраняване на висши полицаи и магистрати, в това число на главния прокурор.

Тогава на специална пресконференция бяха представени аудиозаписи от телефонни разговори и прочетени бележки, намерени като доказателства по разследването. Споменати бяха и много публични личности освен Къро и Василев - Бойко Борисов, Асен Василев (споменат като "Кокорчо"), бизнесменът Пламен Бобоков, журналистът Димитър Стоянов, споменати бяха също ПП, ДБ и др.

Преди два месеца Каменов бе задочно обвинен от Софийска градска прокуратура като поръчител на убийството на Любомир Иванов, бивш началник на Криминална полиция във 2 РПУ в София, показно разстрелян в столицата през март 2022 година. Затова Къро беше издирван от Интерпол. Според медийни публикации бившият полицай е бил замесен в нелегално производство на цигари, включително и във фабрики в чужбина, както и в контрабанда, но се появили проблеми.

Бизнесът - от всяка власт по нещо

Фирмите, свързани с Къро, се сдобиват с паркингите по времето, когато кмет на столицата е Стефан Софиянски, а зеленчуковата борса е продадена от Столичната общинска агенция за приватизация през 2007 г., когато кмет е Бойко Борисов. През ноември м.г. срещу двете дружества имаше акция на МВР и НАП за данъчни измами, но не бяха съобщени какви са резултатите от проверките.

Подземният паркинг на НДК, пред Централна гара, на бул. "Арсеналски” и други са иззети чрез съвместна фирма с апорти от столичната общинска фирма "Паркинги и гаражи”. За това помага общинският съветник от СДС, председател на транспортната комисия в СОС и директор на "Паркинги и гаражи” Георги Василев. По-късно той става мажоритарен собственик в частната фирма, сдобила се с паркингите, но не за дълго - застрелян е през 2005 година. Въпреки обещанието на тогавашния главен секретар на МВР Бойко Борисов, че убийството ще бъде разкрито, това така и не се случва.

Пред Euronews експертът от Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов прибави към борсата и паркингите и концесии на плажове и хотели по Южното Черноморие и "онова, което е останало от контрабандните канали – като се започне от "Капитан Андреево" и се стигне до Илиянци”.

"Златната кокошка"

През 2013 г. властта подарява "златна кокошка" на Къро. Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) възлага на частната фирма "Пи.Еф.Си”, чийто собственик тогава е балдъзата му Лидия Любенова, да събира такси за дезинфекция на коли и камиони както от ГКПП "Капитан Андреево", така и от другите два гранични пункта с Турция - при Лесово и Малко Търново. По-късно Къро заедно с друг свой съратник от ВИС-2 Христофор Аманатидис-Таки, който живее отдавна в Дубай, и Размиг Чакърян-Ами, поемат ветеринарния и фитосанитарния контрол на ГКПП "Капитан Андреево", както и близките паркинги. Каменов и Аманатидис са сочени от анализатори като хората, поделили си легалния и нелегален бизнес на ВИС-2.

Миналата година обаче се разбра, че те са в конфликт, който, според "Капитал”, се е задълбочил около контрола на лабораторията за фитосанитарния контрол и "златния гьол”, "които първоначално бяха експлоатирани от Къро, но след това надделя Таки чрез Размиг Чакърян-Ами”. Връщането на държавния контрол върху товарите, преминаващи през "Капитан Андреево”, започна м.г. при редовното правителство на Кирил Петков и мина през редица опити да бъде блокирано по съдебен или институционален път. В крайна сметка в края на март Върховният административен съд (ВАС) отмени спирането на процедурата за изграждане на нова държавна лаборатория, която да извършва фитосанитарния контрол на пункта.

Връщат ли се мутренските години

Кой поръча екзекуцията на Къро, който оцеля през прехода, за да бъде убит на финала му - конкурент от подземния свят или от бизнеса му на светло, или застрашени от разкрития политици и магистрати. Коментарът на главния прокурор Иван Гешев, направен вчера, беше, че "това, което се прави срещу българската прокуратура и българската съдебна власт, доведе до бум на престъпността и се връщаме в мутренските години”. Сигурно е прав - ония протести от 2020 г. така и не изгониха мутритe.

Емилия Милчева, Дойче веле