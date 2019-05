Американската легенда Illa J с поздрав към българските си фенове

Легендарният американски изпълнител Illa J записа специален поздрав за феновете си в България, с който ги кани на първия си концерт в България, част от програмата на Vola Open Air 2019. За първи път фестивалът на връх Околчица ще продължи цели три дни - 26-ти, 27-ми и 28-ми юли 2019 г., a хедлайнер в последния ден ще бъде новаторската група DASHE.

В първият ден на фестивала Future Sounds of Sofia ще отпразнуват подобаващо своя 7-ми рожден ден със собствена сцена и шоукейс на най-актуалното от съвременната liquid и minimal drum & bass сцена. За повода Phirah, Robustus, Hydrashock и Thrust са подготвили едно спиращо дъха аудио-визуално преживяване, в което ще се включат също и The Seismologist и Metastasys, и Factor и Behind You.

Към съботната програма пък се присъединяват още KALYAS, базираното във Виена дуо Electricfence с неповторим техно шоукейс и специалните им гости SHADE, Ivan Valchev – Wolfy и LOCONAZ.

Друга изненада, която са ни подготвили организаторите още този уикенд 1-ви юни е грандиозно парти в столичния клуб Switch с Djobry, Onslaught DJ и Ilko Mihaylov – Unkle Billy, които ще ни подгреят за тридневното музикално преживяване и ще ни припомнят колко е хубаво в Природен Парк "Врачанския Балкан". По време на партито освен яка музика ще има специални оферти за групови билети. Всеки желаещ ще може да вземе двоен билет за 40 лв. и/или 4 билета за 70лв.

DASHE е формация от шестима души. Музиката им представлява съвкупност от Български народни мотиви, пеене, бийтбокс, откъси от речи и интервюта на велики български актьори и писатели, чиито послания се преплитат с тежък басов бийт с динамично Етно звучене. Стиловете препускат между бързи "дръм енд бейс" и "брейк бийт" ритми до тежък дъбстеп, хоро ритмики и аранжименти.

Събитието е подкрепено от фондация "Америка за България", Община Враца, дирекция на ПП Врачански Балкан и Стройрент.

Фондация "Америка за България" подкрепя Vola Open Air, за да предостави на младите хора на Враца и региона достъп до съвременно културно събитие и възможност за обединяване и ангажираност на общността. Фондация "Америка за България" и организаторите споделят една обща цел - привличане на туристи от цялата страна, като по този начин Vola Oen Air създадава специално значение на един от символите на Врачанския Балкан – връх Околчица.

Билети за трите дни на фестивала на цена от 30лв. могат да бъдат намерени в мрежата на bilet.bg.

За повече информация и всички новини около Vola Open Air може да следите страница на фестивала във Facebook: www.facebook.com/VolaOpenAirFestival и интернет страницата: http://volaopenair.com