Единствена по рода си професионална конференция A to JazZ Talks 2019 изследва пътя към международната сцена

Изключително интересна програма очаква всички професионалисти в областта на музиката в рамките на тазгодишната конференция A to JazZ Talks, провеждаща се в рамките на най-мащабния и разнообразен фестивал A to JazZ. Платформата за обмен на опит, която отваря врати за нови сътрудничества на международно ниво, ще се проведе на 5 юли, между 10:00 и 17:00 ч., в литературен клуб Перото в НДК.

Специално за събитието, включващо професионални дискусии, презентационни панели и менторски сесии, у нас пристигат водещи имена от Европа и САЩ с дългогодишен опит в сферата на джаза. Събитието се провежда под мотото "Път към международната сцена", а лектори ще бъдат Катрин Маквикер, Иън Патерсън, Вирго Силламаа и Улрих Бекерхоф. Модератор ще е българският пианист, композитор и продуцент Димитър Бодуров, който от 2000-та година се развива професионално в Холандия. Единствената по рода си у нас конферентна платформа ще бъде фокусирана върху всички стъпки, които един музикант следва да предприеме, за да пробие на световния пазар. Интересен акцент в програмата се явяват менторските сесии, при които всеки присъстващ ще може да води лична дискусия с лекторите по конкретни въпроси, засягащи професионалното му развитие.

Катрин Маквикер (САЩ) е директор и основател на Music Works International и има зад гърба си тридесетгодишен опит като агент, а сред имената, за чието развитие е допринесла, се нареждат Dianne Reeves, Wayne Shorter и Norah Jones. Вторият участник в презентационните панели – Вирго Силламаа (Естония) също е с изключително разнообразна сфера на дейност – изпълнителен директор е на експорт офис и център за развитие на музикалната индустрия Music Estonia, собственик и основател е на консултантска агенция Avarus, част е от Управителния съвет на European Music Exporters Exchange, както и членува в съвета на Baltic Film, Media, Arts and Communication School. Като специален гост и лектор ще се включи и Иън Патерсън (Великобритания), който е музикален критик и журналист в най-знаковото списание за джаз музика в Европа All About Jazz. Отделен панел ще има също Улрих Бекерхоф (Германия) – артистичният директор на най-голямото изложение за джаз в Европа JazzAhead!. В програмата на A to JazZ Talks е включен и презентационен панел на Национален фонд "Култура" и Столична програма "Култура" с фокус върху финансирането на творчески продукти и участия в международни форуми.

Пълната програма на A to JazZ Talks е достъпна на atojazz.bg, за повече подробности и актуални новини следете и събитието във Фейсбук. Входът е свободен, но всички желаещи да присъстват е необходимо да се регистрират предварително през линка в Eventbrite. Панелите и дискусиите ще се провеждат на английски език.

Не пропускайте изключителната селекция от най-младите световни и български артисти в трите фестивални дни на A to JazZ на 5, 6 и 7 юли в Южен парк 2.

Хедлайнери на деветото поредно издание на A to JazZ са новаторите Jacob Collier, Christian Scott aTunde Adjuah и Ghost-Note, а тазгодишното издание е посветено на младото поколение в музиката, новото звучене и авангардните смесици от стилове.

A to JazZ Festival се провежда с изключителната подкрепа на фондация Америка за България, Столична община и Министерство на културата. A to JazZ Talks се провежда в подкрепата на Столична програма "Култура" и Национален фонд "Култура".

За повече информация, детайли и актуални новини около A to JazZ 2019 следете Facebook и Instagram, както и сайта www.atojazz.bg. Официалните хаштагове на фестивала са #atojazz, #atojazzfestival, #atojazz2019.