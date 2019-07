През последните няколко години писателят Дан Браун е истински хит на пазара. Той развълнува читателите с несравнимите си трилъри и заплетени истории, които държат на нокти от кора до кора и разпалват любопитството до неузнаваемост.

По романите му има и филми, а всяка нова книга се чака от цял свят с огромно нетърпение. Защо е така? Защото творбите му ни дават много. Ето какво можем да научим от романите на Дан Браун за историята, изкуството и науката.

"Шестото клеймо"

"Шестото клеймо", издаван на места и като "Ангели и демони", е бестселър от 2000 г., публикуван от Pocket Books, а след това и от Corgi Books. Романът представя героя Робърт Лангдън, който се връща като главен герой в следващите романи на Браун. Срещаме се с много стилистични литературни елементи и техните продължения, като заговори на тайни общества и мистерии около Католическата църква. Древна история, архитектура и символика също са силно използвани в цялата книга. На 15 май 2009 г. бе пусната и филмова адаптация.

Обиколете Рим чрез "Шестото клеймо”

Можете да видите много места в Рим, които ще ви свържат с книгата. Част от тях са Пантеона, църквата "Санта Мария де Пополо", площад "Свети Петър", църквата "Санта Мария Дела Витория", Пиаца Навона, базиликата "Свети Петър", Сикстинската капела и други.

Конспирациите за тайните общества

В сюжета директорът на ЦЕРН Максимилиан Колер открива един от физиците на съоръжението, Леонардо Ветра, убит, а гърдите му маркирани с амбиграм от думата "илюминати". Колер се свързва с Робърт Лангдън, експерт по илюминатите, който определя, че амбиграмът е автентичен. Колер открива, че илюминатите - древна антирелигиозна организация, която е изчезнала - са откраднали контейнер, съдържащ антиматерия, вещество с деструктивен потенциал, сравнима с ядрено оръжие. А какво следва след това? Можете да прочетете, ние не искаме да ви разваляме историята.

"Шифърът на Леонардо"

Вторият роман на Браун също включва героя Робърт Лангдън. "Шифърът на Леонардо" следва "симбологът" Робърт Лангдън и криптологът Софи след убийство в Лувъра в Париж, което ги въвлича в опасни игри с Църквата и хипотезата, че Исус Христос е имал любовна връзка с Мария Магдалена.

Обиколете Париж чрез "Шифърът на Леонардо”

Свързаните с романа места в Париж са, естествено, Лувъра, където картината "Мона Лиза” е главен артефакт, абатството Сен Жермен де Пре, църквата Свети Сулпиций и други. През април 2006 г. Михаил Аникин, руски учен и историк на изкуството, работещ като старши изследовател в Ермитажа в Санкт Петербург, заяви намерението си да заведе дело срещу Дан Браун. Ученът твърди, че той е измислил фразата, използвана като заглавие и една от идеите за Мона Лиза, използвани в конспирацията. Аникин интерпретира Мона Лиза като християнска алегория, състояща се от два образа - Исус Христос и Дева Мария. Според Дан Браун ликът на Мона Лиза е на самият Да Винчи и крие множество символи, свързани дори и със Светия Граал.

"Изгубеният символ"

В книгата от 2009 г. сюжетът се развива във Вашингтон и проследява събитията от предходните две книги.

Обиколете Вашингтон чрез "Изгубеният символ"

Местата, които можете да видите във Вашингтон са Националната катедрала, The House of the Temple, Фрийдъм Плаза, площад "Франклин", музея "Смитсониън", Капитолия, Библиотеката на Конгреса, Ботаническата градина, Монумента на Вашингтон.

"Ад"

Професорът от Харвард Робърт Лангдън се събужда в болница във Флоренция, Италия, с рана на главата и без спомен от последните няколко дни. Д-р Сиена Брукс, един от лекарите, които се грижат за него, разкрива, че той страда от амнезия. Когато жена убиец се появява в болницата и убива доктор Маркони, Брукс помага на Лангдън да избяга.

Ада на Данте

"Ад" има всички обичайни сюжетни елементи, които почитателите на Браун очакват. Харвардският професор по символика Робърт Лангдън пътува по света в търсене на улики, дешифрирайки символи, взети от предмети на изкуството и от литературата на известната поема на Данте. Сюжетът се развива в любимия град на Данте, Флоренция.

Обиколете Флоренция чрез "Ад”

Флоренция е един от най-красивите градове в Италия с изключителна история и невероятна архитектура. Ключовите места за романа са Badia Fiorentina, Средновековната порта при катедралата Санта Мария дел Фиоре, Градините Боболи, Piazza del Duomo и т.н.

"Произход"

Това е трилър от 2017 г. на Дан Браун и петата част от неговата серия за Робърт Лангдън.

Опасностите на изкуствения интелект

Изкуственият интелект играе важна роля в книгата. Един от героите на книгата е Уинстън, част от изкуствения интелект, създаден, за да помага на Лангдън чрез тайната, която той иска да разкрие. Браун не е агностик за опасностите от изкуствения интелект: "Това, което ще направи изкуствения интелект толкова мощен, е способността му да учи, а начинът, по който се учи, е да гледа от човешката култура. Нашите книги, всичките ни подкасти, всичките ни малки видеоклипове в YouTube, нашите имейли... така че е възможно компютърът да прочете всичко това и да научи как хората си взаимодействат и как да вземат решения", споделя той. Книгата определено замисля читателите за потенциалното влияние на изкуствения интелект в живота на хората.

Обиколете Испания чрез "Произход”

Спирките в Испания, свързани с книгата, са Саграда Фамилия в Барселона, Музеят на модерното изкуство в Билбао, както и някои локации в Мадрид.

Книгите на Дан Браун са истинска наслада за ума и въображението! Те ще ви накарат да пропътувате времето и пространството по възможно най-вълнуващия начин, така че, ако все още не сте ги чели, доставете си това удоволствие. Ще ви хареса да пътувате с него!