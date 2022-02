Почина иконата на италианското кина Моника Вити

На 90-годишна възраст почина италианската филмова звезда Моника Вити, съобщи агенция ANSA. Информацията за кончината ѝ е предадена от нейния съпруг Роберто Русо. От няколко години тя беше болна, а от филмовия бизнес се оттегли през 2001 г.

"Сбогом на Моника Вити, сбогом на кралицата на италианското кино. Днес е наистина тъжен ден, отиде си една велика артистка и велика италианка", казва в официално изявление министърът на културата Дарио Франческини.

RIP Monica Vitti, pictured with Alain Delon in L'ECLISSE. What a screen presence! pic.twitter.com/nN7vakxmI7