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Холивуд раздаде „Оскар”-ите

Брад Пит спечели първата си статуетка в кариерата си, а „Паразитът” и „1917” взеха най-много награди

по статията работи: iNews | 10.02.2020 | 07:30
Холивуд раздаде „Оскар”-ите
pixabay.com
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Тази нощ в  Лос Анджелис се състоя  92-то подред раздаването на наградите "Оскар", смятани за най-високото отличие в киноиндустрията.

Ето кои спечелиха:

Най-добър филм: "Паразитът”

Най-добър режисьор: Пон Джун-хо– "Паразитът”

Най-добра актриса: Рене Зелуегър - "Джуди”

Най-добър актьор: Хоакин Финикс - "Жокера"

Най-добра поддържаща женска роля: Лора Дърн, "Брачна история”

Най-добра поддържаща мъжка роля: Брад Пит - "Имало едно време в Холивуд"

Най-добър чуждестранен филм: "Паразитът”

Най-добър документален филм: "Американска фабрика”

Най-добър пълнометражен документален филм: "Да се учиш да караш скейтборд във военна зона (ако си момиче)”

Най-добър късометражен игрален филм: "Прозорецът на съседите"

Най-добър оригинален сценарий: "Паразитът"

Най-добре адаптиран сценарий: "Джоджо заекът”

Най-добър анимационен филм: "Играта на играчките 4"

Най-добър късометражен анимационен филм: "Космата любов”

Най-добър оператор:  Роджър Дийкинс - "1917”

Най-добър монтаж: Андрю Бъкланд и Майкъл МакКъскър – "Пълно ускорение”

Най-добър звуков монтаж: Доналд Силвестър  - "Пълно ускорение”

Най-добри визуални ефекти: Гийом Рошерон, Грег Бътлър и Доминик Туохи  - "1917”

Най-добра филмова музика: Хилдур Гурнадотир– "Жокера”

Най-добра песен към филм:  "(I'm Gonna) Love Me Again” на Елтън Джон - към "Рокетмен”

Най-добър звук: Марк Тейлър и Стюарт Уилсън - "1917”

Най-добра кинематография: Роджър Дийкинс - "1917”

Най-добра сценография: "Имало едно време в Холивуд”

Най-добри костюми: Жаклин Дюран  - "Малки жени”

Прически и грим: Казу Хиро, Ан Морган и Вивиан Бейкър - "Бомба със закъснител"


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