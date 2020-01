„Световната PR Революция“ на Максим Бехар оглави класацията по продажби в „Гринуич“

"Световната PR революция", най-новата книга на Максим Бехар, е на първо място по продажби в един от най-големите книжни центрове у нас – "Гринуич". Книгата на световно признатия PR експерт и мениджър на водещата PR компания M3 Communications Group, Inc. оглавява топ 10 на най-търсените заглавия за изминалата седмица.



Цялата класация можете да видите тук.



Високата читателска оценка идва само няколко дни след бляскавата премиера на "Световната PR революция" в България. Събитието бе уважено от стотици гости, сред които мениджъри на големи компании, дипломати, журналисти, представители на академичната общност и на шоу бизнеса, които дойдоха да получат лично автограф от автора. Книгата бе представена от д-р Соломон Паси, президент на Атлантическия клуб в България, проф. Любомир Стойков, PR и медиен експерт, и Виктория Бисерова, управител на издателство "Ентусиаст", което издава книгата в България.



"Световната PR революция" първоначално излезе в САЩ, където постигна впечатляващ успех. Книгата съдържа мнения на 100 от най-известните PR експерти от 65 страни от 6 континента и е определяна за една от най-добрите в света в областта на PR-a. В продължение на две седмици "Световната PR революция" бе на първо място по продажби сред новите заглавия в секциите PR, Sales & Marketing и Career Advises на Amazon.com.



В България книгата излезе в края на 2019 г. и първият ѝ тираж бе изчерпан за по-малко от месец. "Световната PR революция" може да бъде закупена онлайн от сайта на издателство "Ентусиаст", както и от официалната страница на книгата. Тя се предлага и в книжен център "Гринуич", както и в някои от големите вериги книжарници в страната – Orange, Booktrading, Ciela и други.



За Максим Бехар

Максим Бехар е български бизнесмен, журналист и дипломат и възпитаник на Harvard Kennedy School. Той е основател и Главен изпълнителен директор на водещата българска PR компания M3 Communications Group, Inc., както и Председател на Борда на Световния комуникационен форум в Давос, Швейцария. Максим Бехар е Почетен генерален консул на Република Сейшели в България. В края на 2017 г. приключи своя мандат като Президент на Световната PR организация ICCO. Книгата му "Световната PR Революция", издадена първо в Съединените щати, е оценявана като една от най-добрите в света в областта на PR-a през последните години.



За M3 Communications Group, Inc.

M3 Communications Group, Inc., партньор за България на водещата световна PR компания – Hill+Knowlton Strategies, част от WPP Group, осигурява широк спектър от услуги в областта на публичните комуникации – комуникационни стратегии, връзки с медиите, кризисен мениджмънт, дигитални услуги и услуги в сферата на социалните медии, маркетингови концепции, медия мониторинг, уеб и др. Основателят на компанията и изпълнителен директор Максим Бехар има повече от 25 години богат опит в областта на публичните комуникации и е световно признат като експерт по комуникации. Компанията е носител на десетки международни и местни награди: 3 пъти Агенция на годината в България - 2011, 2016 и 2018, най-добра консултантска компания в Източна Европа за 2012 според The Holmes Report, най-добра PR компания в света според The Stevie Awards и много други.