„5 минути до утре“ – новата книга на Максим Бехар вече е на пазара 

Най-новата книга на световно признатия PR експерт и бизнесмен Максим Бехар – "5 минути до утре" – вече е на пазара. В нея авторът представя нестандартна гледна точка по отношение на промените в света, които COVID-19 предизвика, и прави интересни прогнози за развитието на бизнеса в новата реалност.

Книгата се издава от издателство "Фабер" и вече е в продажба на неговия сайт, както и в големите книжарници в страната.

"5 минути до утре" е своеобразен наръчник за модерните лидери, в който Максим Бехар споделя своя дългогодишен опит, както и ценни съвети за успешен бизнес. Книгата е изключително актуална в настоящата ситуация и дава практически насоки как да бъдем по-гъвкави и да се адаптираме по-лесно към променящата се среда.

В "5 минути до утре" читателите ще открият още:

– 100 правила на модерния лидер; – Хронология на COVID-19; – Как се отрази пандемията на бизнеса; – Как да се държим по време на видео срещи; – Нетипични съвети за типични лидери. "Книгата "5 минути до утре" беше написана за две седмици и издадена за още толкова, което е абсолютен рекорд. Така успяхме да уловим пулса на случващото се в момента и да предложим на читателите една различна гледна точка към всичко онова, което преобърна живота ни съвсем неочаквано. Светът повече никога няма да бъде същият – нито бизнесът, нито отношенията помежду ни. Именно в този контекст се появява нуждата от нов подход към лидерството, който да ни помогне да се адаптираме и да преодолеем кризите по-лесно", коментира Максим Бехар, автор на "5 минути до утре".

Книгата е предназначена за широк кръг от читатели – мениджъри, предприемачи, PR експерти, преподаватели, анализатори, както и за всички любители на качественото четиво, които искат да обогатят познанията си.

Ето и няколко авторитетни мнения за "5 минути до утре":

- "Написана леко и с финес, така, само както авторът умее..." – Георги Милков, журналист - "Задължително четиво за модерните лидери и мениджъри" – Левон Хампарцумян, финансист - "Стилно четиво за тези, които искат да знаят истината" – Проф. Любомир Стойков, медиен експерт - "Интересни идеи, които непременно трябва да прочетете" – Пламен Русев, IT предприемач - "Практиката учи най-добре, Максим Бехар го доказва от години" – Светлин Наков, предприемач - "Прочетете я, за да промените бизнеса си, а и живота си" – Соломон Паси, визионер - "Увлекателен текст за хора, които искат да бъдат чути" – Стефан Вълдобрев, артист в живота

"5 минути до утре" се появява по-малко от година след излизането на българския пазар на "Световната PR революция" – книгата на Максим Бехар, която читателите определиха като "PR библия". Тя беше издадена първоначално в САЩ, където постигна впечатляващ успех и в продължение на 2 седмици бе на първо място по продажби сред новите заглавия в секциите PR, Sales & Marketing и Career Advices на Amazon.com. У нас "Световната PR революция" предизвика огромен интерес и първият ѝ тираж бе изчерпан за по-малко от месец.

Зa Максим Бехар

Максим Бехар е български бизнесмен, журналист и дипломат и възпитаник на Harvard Kennedy School. Той е основател и Главен изпълнителен директор на водещата българска PR компания M3 Communications Group, Inc., както и Председател на Борда на Световния комуникационен форум в Давос, Швейцария. Максим Бехар е Почетен генерален консул на Република Сейшели в България. В края на 2017 г. приключи своя мандат като Президент на Световната PR организация ICCO. Книгата му "Световната PR Революция", издадена първо в Съединените щати, е оценявана като една от най-добрите в света в областта на PR-a през последните години.

Зa М3 Communications Group, Inc.

M3 Communications Group, Inc., партньор за България на водещата световна PR компания – Hill+Knowlton Strategies, част от WPP Group, осигурява широк спектър от услуги в областта на публичните комуникации – комуникационни стратегии, връзки с медиите, кризисен мениджмънт, дигитални услуги и услуги в сферата на социалните медии, маркетингови концепции, медия мониторинг, уеб и др. Основателят на компанията и изпълнителен директор Максим Бехар има повече от 25 години богат опит в областта на публичните комуникации и е световно признат като експерт по комуникации. Компанията е носител на десетки международни и местни награди: 3 пъти Агенция на годината в България - 2011, 2016 и 2018, най-добра консултантска компания в Източна Европа за 2012 според The Holmes Report, най-добра PR компания в света според The Stevie Awards и много други.

