EVANESCENCE добавят и българите SEVI към концерта на 11 септември

Едва двадесет дни делят българската публика от срещата ѝ с една от най-успешните банди на съвременната рок сцена. Двукратните носители на Grammy EVANESCENCE идват за първия си самостоятелен концерт у нас, за да зарадват феновете с най-големите си хитове като Bring me to Life, My Immortal, Going Under и много други. Настоящото турне е завръщане към оригиналното рок звучене на групата след изключително успешния Synthesis Tour, представящ работата им със симфоничен оркестър.

Специално за концерта на 11.09 в Арена Армеец EVANESCENCE избраха българската банда SEVI да открие шоуто. През март тази година групата, спечелила си името на най-бързо развиващата се на родната рок сцена, издаде третия си студиен албум "Follow Me”. Част от него е и парчето "Тo Hell and Back”, записано съвместно с китаристката на EVANESCENCE Jen Majura. Тя посети България специално за снимките на видеото към песента по-рано тази година, а официалната му премиера в средата на юни предизвика голям интерес у нас, както и сред многобройните фенове на Jen по целия свят.

SEVI са свирили преди редица големи звезди като Europe, Black Stone Cherry, Tom Kiefer (Cinderella) и Nightwish, а скоро ще подгреят публиката и за най-дългоочакваното и вълнуващо рок събитие в края на лятото.

Линк към видеото, което Jen Majura публикува в своя YouTube канал след предстоя си в България, посветено на изживяването и снимките на клипа на SEVI, може да откриете тук:

https://www.youtube.com/watch?v=bac5obxB79Y

Линк към видеото към песента "To Hell and Back”, отличаваща се със запомнящ се риф и хитово звучене, може да откриете тук:

https://www.youtube.com/watch?v=MaCLb248FV4

Билети за голямото шоу на EVANESCENCE на 11-и септември в Арена Армеец са достъпни на цени от 70 до 90 лв. в мрежата на Eventim.bg, бензиностанции OMV, билетен център НДК, магазини "НА ТЪМНО". В продажба са и ограничено количество ВИП пакети.