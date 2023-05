SOFIA LIVE FESTIVAL добавя Benny Sings, Roni Size и Woomb в колоритната си програма

Неповторимият нидерландски изпълнител Benny Sings и дръм енд бейс легендата Roni Size пристигат, за да оглавят втория ден на SOFIA LIVE FESTIVAL. На 24-ти юни, ще чуем за първи път едно от водещите имена на култовия лейбъл Stones Throw Records Benny Sings, а веднага след него на главната сцена ще се качи дръм енд бейс величието Roni Size. Най-новото попълнение в съботния ден ще е дебютиращото на българската сцена дуо Woomb.

Benny Sings изгражда името си като певец, композитор и продуцент през последните две десетилетия и получава множество суперлативи за албума си ‘Music’, който издава през 2021г. Той усъвършенства характерния си звук, като го превръща в колоритен каталог, който му печели последователи в световен мащаб и фенове като John Mayer, Anderson Paak и Jamie Cullum. През годините Benny Sings си сътрудничи с артисти като Kenny Beats, Cory Henry, PJ Morton, Marc Rebillet, Emily King, Goldlink, Free Nationals, Mayer Hawthorne, Surfaces, Mocky, MadeinTyo, Rae Khalil & Cornelius. Той е съавтор и продуцент на куп платинени сингли и албуми, оглавяващи класациите, а музиката му се появява в култовите сериали "Girls" и "Love Life" на HBO и "Easy" на Netflix.

След двете супер успешни гостувания през 2008-ма и 2012-та година, легендарният дръм енд бейс DJ и продуцент Roni Size, ще зарадва отново феновете на по-твърдия електронен звук. Британецът става популярен през далечната 1997 година като основател на "Reprazent” и e един от хората, които стоят в основата на дръм енд бейс движението. Роденият в Bristol, Ryan Owen Granville Williams е син на емигранти от Ямайка. След като е изхвърлен от училище на 16-годишна възраст, той започва да се занимава с музика сериозно. Заедно с DJ Krust, DJ Die и DJ Suv основават лейбъла Full Cycle Recordings. През 1997 излиза дебютния албум на "Reprazent” - New Forms, който става платинен и им носи престижната британска награда "Mercury”. Следващият им сериозен запис излиза под името "In the Mode”, в който участват изпълнители, като Method Man, Zack de la Rocha от Rage Against The Macine и бийтбокърът Rahzel. До ден днешен Roni Size не забавя темпото си и продължава да обикаля световните клубни и фестивални сцени. През 2019 г. той работи съвместно с Rag n Bone Man по култовото парче "Calling", което Sky Sports избират за "звука на лятото" и излъчват многократно по техните канали.

Woomb е движещо се между Лондон и София дуо, съставено от младия вокалист и композитор Христо Йорданов, и Георги Линев, по-добре познат от проекта си Kan Wakan, стигнал до световно признание с трите си албума. Първата им колекция от песни е деликатна смесица от електроника и дрийм поп елементи, вдъхновени от общите влияния, които Йорданов и Линев намират помежду си – Cocteau Twins, Bjork, Nick Drake, Slowdive, Brian Eno, Portishead.

Припомняме, че на тазгодишното издание на SOFIA LIVE FESTIVAL, който ще се проведе на 23-ти, 24-ти и 25-ти юни 2023 г. на Арена София (Колодрума) в Борисовата градина, ще чуем още брилянтния Chet Faker, UNKLE, Wax Tailor, 1000mods, Alina Pash, Love’n’Joy, 1000names, Me and My Devil, Страхил Велчев – KiNK заедно с Rachel Row, Nocktern, Bulgarian Cartrader и Vianne.

Билетите "Ранно пиле" за 25-ти юни и тридневните пасове са напълно изчерпани, но остават още малко количество еднодневни за 23-ти и 24-ти юни. Цените за тях все още са 35лв. за един ден и 80 лв. за трите фестивални дни и могат да бъдат намерени в мрежата на Eventim и партньорските каси. След изчерпване на количеството им, редовната цена ще е 45лв. за еднодневен билет и 110лв. за тридневен пропуск.







Програмата по дни:

23.06 Love’n’Joy Me and My Devil 1000mods UNKLE KiNK & Rachel Row 24.06 Woomb Nocktern 1000names Alina Pash Benny Sings Roni Size 25.06 Vianne Bulgarian Cartrader Wax Tailor Chet Faker

Фестивалът е част от "Календар на културните събития на Столична община" 2023г. и се провежда в партньорство с GO GUIDE и с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура"/ National Culture Fund, Bulgaria.

За повече информация и всички новини около Sofia Live Festival може да следите страница на фестивала във Facebook: https://www.facebook.com/sofialivefestival

и инстаграм профила: https://www.instagram.com/sofialivefestival/