Sofia Live Festival: Керана и космонавтите, hug or handshake, Les animaux sauvages и Druga Planeta са новите попълнения

Керана и космонавтите, hug or handshake, Les animaux sauvages и Druga Planetaстават част от най-новия фестивал за градска култура и музика Sofia Live Festival На 18-ти, 19-ти и 20-ти юни 2021 г., на Колодрума в Борисовата градина ще чуем както едни от най-новите имена на българската музикална сцена, така и емблематични групи наложили се през годините.

На 18-ти юни до имената на Стругаре, Жлъч, Григовор, Гена и Мила Роберт се нарежда и това на Druga Planeta, а на 19-ти алтернативнитеLes animaux sauvages ще делят сцената с Анимационерите и ПИSТАМАШINA.

В неделната вечер, 20-ти юни, едни от бързо развиващите се български артисти Керана и космонавтите и hug or handshake, ще се качат на сцената на Sofia Live Festival преди добре познатите Phuture Shock и Hayes&Y.

Нашумяла от участието си в "Гласът на България" през 2020-та година, Керана заедно със своя екипаж – космонавтите, не спират да творят и вече са почти готови със записите на своя дебютен албум. Той се очаква да излезе в средата на юни, а на 20-тище го представят за първи път на живо пред публика в София, в рамките на фестивала.Дебютиралите през миналата година hug or handshake пък вече са готови със своята продукция, която излиза на бял свят на 17-ти май и също ще изсвирят на живо за първи път пред публика на сцената на Sofia Live Festival. Албумът носи името ONCE UPON A PINK SEDAN и дава заявка да се превърне в едно неповторимо интерактивно музикално пътешествие.

Всички артисти гарантирано ще ни залеят с положителна енергия и страхотна музика, на които меломаните ще могат да се насладят в трите фестивални вечери.

Събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки и със силно намален капацитет, затова препоръчваме предварителното закупуване на билети.

Билети "Ранно пиле" все още могат да бъдат намерени в мрежата на Eventim и партньорските каси на цена от 20лв. за един ден и 50 лв. за трите фестивални дни.

За повече информация и всички новини около Sofia Live Festival може да следите страница на фестивала във Facebook: https://www.facebook.com/sofialivefestival и инстаграм профила: https://www.instagram.com/sofialivefestival/

Фестивалът е подкрепен от Министерство на Младежта и Спорта и Столична община.